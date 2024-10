Amager Ressourcecenter meldt til politiet

Amager Ressourcecenter er blevet meldt til politiet for ikke at overholde kravene om bæredygtighed i den biomasse, der anvendes til opvarmning.

Det skriver Altinget.

Bag anmeldelsen står den statslige styrelse Energistyrelsen, der blandt andet har ansvar for at føre tilsyn med de danske forbrændingsanlæg. Amager Ressourcecenter, der er et fælleskommunalt selskab, som ejes af kommunerne Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby, bekræfter over for Altinget, at selskabet er blevet politianmeldt.

Kravene til biomasse er indført for at sikre, at der tages hensyn til biodiversitet og klima, når biomasse anvendes til produktion af energi, og det er omfattet af dokumentationskrav.

Amager Ressourcecenter har både modtaget en advarsel og et påbud inden politianmeldelsen.

Ressourcecenterets kommunikationschef, Nils Thor Rosted, har over for Altinget bekræftet politianmeldelsen og fortæller mediet, at det drejer sig om 15 procent af biomasseaffaldet i 2022, der mangler dokumentation for. Han understreger, at man – efter at reglerne på området blev skærpet – kun bruger leverandører, der er certificerede efter de skærpede krav.

Straffen for overtrædelse af reglerne er en bøde.