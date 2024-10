Dragørborger frygter for PFAS, mere støj og natteflyvninger

Annette Gormsen fra Øresunds Allé i Dragør var velforberedt, da hun sidste tirsdag mødte op til nabomøde i Københavns Lufthavn.

Hun havde fulgt lufthavnens opfordring og sendt et spørgsmål afsted om lufthavnens natteflyvninger, der ifølge oplysninger fra lufthavnen selv udgør fire procent af flyvningerne, men som ifølge flere naboer på mødet – og debatter på sociale medier – bliver opfattet som meget generende.

Annette Gormsen, der deltog i nabomødet, har ros til lufthavnen for at holde et nabomøde, selvom hun ikke er tilfreds med resultatet. Foto: Tim Panduro.

»Jeg havde spurgt, om Københavns Lufthavn overvejede nattelukning for flyvninger i lighed med de fleste store lufthavne i Europa, som ligger tæt på en storby. Men det blev ikke belyst, og vi har selv konstateret en stærkt øget trafik af fragtfly, som jo ofte flyver om natten, hvor det er billigst. Så det er svært at forestille sig, at en nattelukning er på tegnebrættet,« siger hun.

»De virker meget tillukkede omkring alt, der handler om fragtfly og natteflyvninger. Jeg føler, at der bliver fortiet en masse.«

Annette Gormsen er bestyrelsesmedlem for Nordstrandsforeningen, men deltog som privatperson på mødet. Hun udpeger dog overlapninger mellem foreningens interesser og hendes egne i forhold til lufthavnen.

Lufthavnens udledning af PFAS-holdigt overfladevand er en af de alvorlige bekymringer, hun deler med sin forening.

I forbindelse med lufthavnens udvidelse er det dog forskydningen og forlængelsen af tværbanen ud over Øresund, der bekymrer mest.

»Jeg oplever et øget brug, og jeg oplever, at det er store fly, mens det førhen var mindre fly. I dag er det også på alle tider af døgnet. Den er egentlig til brug, når det blæser, så de øvrige baner er svære at benytte, men vi ser også, at den bliver brugt, når det er vindstille,« siger hun.

Selv om hun har ros til lufthavnen for at holde et nabomøde, er hun ikke tilfreds med resultatet.

»Jeg håber, at de fortsætter med møderne, men de bør tage udgangspunkt i de spørgsmål, der bliver sendt og vise handling i stedet for ord. Jeg var mere frustreret, da jeg gik derfra, end da jeg ankom. De fremlagde alle de lette ting om nyt brændstof og andre tiltag. Men vi fik ikke svar på PFAS, og vi fik ikke svar på, om vi får øget partikelforurening. Det er nødvendigt, at der bliver ageret nu og ikke bare talt om fremtiden.«

Lufthavnen: mindre støj

Anne Gormsens har ingen grund til at frygte flere flyvninger og mere støj nær Dragør, når tværbanen forskydes og forlænges mod Øresund ud for Dragør. Det oplyser Københavns Lufthavnes chef for public affairs Søren Rosenkilde Clausen i en e-mail til Dragør Nyt.

Selv om banen forlænges mod Øresund, gøres den nemlig betragteligt kortere i den anden ende – så reelt er der tale om en forkortelse, fortæller han.

»Når tværbanen er forskudt, kan den kun afvikle flytrafik ud over Øresund, da det ikke vil være muligt at lave ind- og udflyvninger i det nordvestlige område, hvor der vil være nye standpladser. Når tværbanen bliver forkortet (selv om den forlænges over Øresund, gøres den betydeligt kortere i den modsatte ende, red.), kan færre flytyper desuden benytte den, og det vil generelt betyde mindre trafik – og dermed mindre støj. Der er desuden i udgangspunktet ikke natteflyvninger på banen,« skriver han blandt andet.