Flertal uden om konservative vil have cykelbaner på Vestgrønningen

En beslutning om at flytte de parkerede biler væk fra Vestgrønningen på strækningen mod Kirkevej og i stedet etablere cykelbaner på vejen, der går langs den gamle bydel, er rykket et stort skridt nærmere realisering efter sidste uges møde i Klima-, By- og Erhvervsudvalget i Dragør Kommune.

Forslaget er et såkaldt medlemsforslag, som udvalgsmedlemmer kan stille på egen hånd.

Udvalgsformand og Venstre-kvinde Helle Barth er den formelle afsender – men forslaget er stillet i en alliance mellem Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne, liste T og Sydamagerlisten.

De samme partier støttede også forslaget, der blev vedtaget med stemmeflertal. De to konservative medlemmer af udvalget stemte imod.

Forslaget vil ifølge stillerne give bedre trafiksikkerhed for cyklister og bedre oversigtsforhold med mere sikker udkørsel fra parkeringsvejen ud på Vestgrønningen. Til gengæld vil der skulle findes plads til de 18 parkeringspladser, der skal nedlægges som følge af forslaget. Det vil blandt andet betyde, at en af udkørselsvejene fra den gamle bydel skal nedlægges – sandsynligvis den ved Strandgade.

Økonomien er ikke belyst i projektet, men forslagsstillerne henviser til to trafikpuljer på i alt 286.000 kroner, der endnu ikke er anvendt.

»Vestgrønningen er udpeget som et problembarn i både trafiksikkerhedsplanen for 2016 og den opdaterede for 2024, som vi sender i høring nu,« siger Helle Barth, der fortæller, at det har været en lang proces at komme frem til det forslag, der nu er vedtaget.

»Men vi har været enige om, at vi skal øge trafiksikkerheden, og at der skal findes erstatningsparkeringspladser.«

At der blev samlet flertal uden om det konservative borgmesterparti, er ikke helt sædvanligt. Som oftest er partierne bag konstitueringen – Venstre, Det Konservative Folkeparti, Moderaterne og Socialdemokratiet – enige i udvalg og kommunalbestyrelsen.

Men det skal man ikke lægge for meget i, understreger Helle Barth.

»Vi bryder ikke nogen bånd. Men vi synes, at der skulle ske noget med trafiksituationen på Vestgrønningen.«

Et flertal uden om Konservative ønsker at lave cykelbaner på Vestgrønningen. Arkivfoto: Thomas Mose.

»Pengene kunne bruges bedre«

Som medlem af udvalget for Det Konservative Folkeparti stemte Martin Wood Pedersen imod forslaget.

»For os er det principielt af flere årsager. For det første er det ikke nødvendigt ud fra et trafiksikkerhedssynspunkt, når argumentet er, at det er en skolevej,« siger han.

I det vedtagne forslag fremgår det ikke, at vejen er en skolevej, medgiver Martin Wood Pedersen.

»Men emnet har været oppe og vende tre-fire gange og er blevet taget af igen, og tidligere har det været nævnt, at der er tale om en skolevej, selvom eleverne på Dragør Skole skal køre ad stisystemerne bagom for at komme i skole.«

Martin Wood Pedersen anfægter også, om vejen overhovedet er beregnet til de bløde trafikanter.

»Der er ikke nogen, der bør cykle på Vestgrønningen. Det skal man gøre på stisystemerne. Jeg stod ved Vestgrønningen en morgen og så, hvem der kom cyklende. Der kom ingen skoleelever, men der kom et par elcykler med folk på vej til arbejde og nogle cykelentusiaster, der bruger vejen,« siger han.

»Så vores vurdering er ikke, at det her er et sted, vi bør prioritere. Pengene kunne antageligvis bruges bedre for at få dæmpet hastigheden de steder, hvor den er målt til at være for høj.«

Martin Wood Pedersen fremhæver også hensynet til den gamle by som en udfordring ved forslaget.

»Vi skal værne om den gamle by. Men nu skaber vi i stedet dårligere trafikafvikling og et knap så pænt og udtryksfuldt indtryk, for eksempel ved at etablere en parkeringsplads på Sekskanten. Uden at vide hvad beboerforeningen vil sige, kan jeg forestille mig, at den vil læne sig op ad vores argumentation.«

Vestgrønningen er nævnt i trafiksikkerhedsplanen for 2016 og 2024 – men Martin Wood Pedersen mener ikke, at man kan trække direkte tråde til planerne, fordi forslaget kommer fra partierne og ikke fra forvaltningen.

»Der er masser af steder, vi kan gøre mere sikre. Listen er endeløs, og vi skal prioritere ordentligt, så vi ikke ender med sådan et miskmask af en løsning,« siger han.

I et læserbrev har han kaldt udvalgsmødet for frustrerende, og han er bevidst om, at uenigheden mellem Det Konservative Folkeparti og resten af konstitueringsparterne er usædvanlig. Men det er hverken udtryk for tidlig valgkamp eller splittelse, understreger han.

»I 99 procent er sagerne er vi enige konstitueringsparterne imellem. Men i denne ene sag ser vi forskelligt på det. Det er ikke en sag, der er så stor, at det vedrører konstitueringen. Det er jo ikke sådan, at budgettet står og falder med det. Vi er uenige, men vi har fuld respekt for hinanden.«

Medlemsforslaget skal nu behandles administrativt og blandt andet have klarlagt økonomien, før det kan sendes i egentlig politisk behandling.