Kræmmer Grillen er lukket – og åbner i nye lokaler

Flere har undret sig, når de er kørt forbi Kræmmergården Dragør i Store Magleby. For pølsevognen, der siden 2022 har gået under navnet Kræmmer Grillen, er forsvundet fra matriklen.

I september lukkede Kræmmer Grillen med kort varsel, og vognen blev efterfølgende fjernet. Det skyldes flere forhindringer, fortæller en investor fra Kræmmer Grillen, som Dragør Nyt har talt med.

»Der har været nogle forskellige udfordringer. Blandt andet ligger der en verserende sag mellem Dragør Kommune og Kræmmergården, der handler om, at pølsevognen ikke må stå der,« fortæller han.

Samtidig har Erhvervsstyrelsen sat virksomheden, der hidtil har drevet Kræmmer Grillen, under tvangsopløsning. Ifølge Erhvervsstyrelsen har virksomheden indbetalt et beløb for sent – hos Kræmmer Grillen mener man, at det er Erhvervsstyrelsen, der har begået en fejl.

»Der har verseret en masse rygter om konkurs og alt muligt. Det er ikke det, der er tilfældet. Vi mener, at Erhvervsstyrelsen har lavet en fejl, og vi kører sagen i erhvervsankenævnet,« siger investoren.

Der er endnu ikke faldet dom i sagen, og virksomheden er indtil videre sendt til tvangsopløsning.

Kræmmer Grillen lukkede i september. Arkivfoto: TorbenStender.

Åbner i gågaden

Selvom lukningen skete forholdsvis pludseligt, har ejerne benyttet lejligheden til at gentænke Kræmmer Grillens koncept.

De seneste år er forretningen vokset, og den midlertidige lukning ses fra folkene bag som en god anledning til at flytte ud af pølsevognen og ind i nye lokaler midt i Dragør.

»Vi er vokset ud af pølsevognen og glæder os til at byde både gamle og nye kunder velkommen i nye omgivelser,« lyder meldingen fra Kræmmer Grillen.

Man forventer at være klar til at genåbne senest i starten af det nye år. Den nye adresse bliver på gågaden i Dragør – og Dragør Nyt kan afsløre, at det drejer sig om lokalerne på Kongevejen 21, der bl.a. tidligere har huset caféen Fru Munk.