Vi vil gerne bruge penge på trafiksikkerhed – hvis der er et reelt behov!

Denne måneds møde i Klima-, By- og Erhvervsudvalget kan bedst beskrives som frustrerende.

For på den ene side havde vi en politisk sag om vores trafiksikkerhedsplan, som skal opdateres.

Den udpeger, hvor vi med fordel kan højne trafiksikkerheden, og viser for eksempel, hvor der køres for stærkt. To af de strækninger er forbi Store Magleby Skole og forbi Nordstrandskolen. Ved Dragør Skole er der til gengæld ro på, og det er så her, at mødet bliver frustrerende.

For på den anden side så havde vi endnu en gang forslaget om cykelbaner på Vestgrønningen og dermed også nedlæggelse af p-pladser til politisk behandling.

I fællesskab insisterer Socialdemokratiet, Venstre, Sydamagerlisten, Moderaterne og Tværpolitisk Liste (AVLMT) på at ville gennemføre et projekt, som der efter vores mening ikke er behov for.

Fra Det Konservative Folkepartis side har vi gennem hele forløbet påpeget, at Vestgrønningen ikke er en aktiv skolevej, da børnene primært cykler bagom, og at hverken beboere, gæster eller erhvervsdrivende kan undvære p-pladserne.

Vores konservative tilgang er, at når trafiksikkerhedsplanen kommer tilbage efter fire ugers høring, så skal vi med stor omtanke bruge de afsatte midler bedst muligt på de strækninger, hvor der er et reelt behov.

Vi vil simpelthen ikke være med til at bruge penge på et projekt uden et dokumenteret behov, når der er masser af andre røde pletter på kortet, som giver anledning til bekymring. Og i øvrigt får alle de børn på Dragør Skole, der kommer cyklende nordfra, ingen glæde af cykelbanerne mod syd …

Samtidig synes vi, at AVLMT’s forslag om alternative p-pladser er helt unødvendigt bøvlet for kommunen at skulle forholde sig til.

For eksempel vil man:

Lave nye parkeringsbåse i venstresvingsbanen fra Rønne Allé mod Vestgrønningen, hvilket kræver, at svingbanen nedlægges.

Lave nye parkeringspladser ved busstoppestedet på parkeringsvejen, hvilket kræver, at cykelstativet flyttes over foran biblioteket, og den nuværende bænk halveres.

Lave nye parkeringspladser på og ved Sekskanten og nye pladser på hjørnet af Stationsvej/Løkkevej og ved Lillegade.

Lukke en af ind-/udkørslerne fra Vestgrønningen og ind til den gamle by.

De særligt interesserede kan læse alle detaljerne i sagsfremstillingen, men fra konservativ side har vi et langt nemmere forslag: Drop planerne, og lad os i stedet for – på tværs af partier og borgerliste – finde ud af, hvor Dragørs beboere får mest trafiksikkerhed for pengene.

Der blev afsat 95.000 kroner til trafikdæmpende foranstaltninger i 2022 og 191.000 kroner i 2023. Det er disse midler på i alt 286.000 kroner, som AVLMT nu vil bruge på et projekt, som ingen har bedt om.

Vi mener, at pengene kan bruges langt bedre, når det gælder om at sikre trafikanterne i byen.

Ligeledes mener vi, at de foreslåede p-pladser skæmmer den gamle by og samtidig heller ikke løser problemet i at nedlægge mange p-pladser, som der i forvejen er rift om.

Så fra konservativ side holder vi fast i, at dette på ingen måde er en god ide, og vi håber, at de øvrige partier vil skrinlægge planerne før den endelige vedtagelse i kommunalbestyrelsen.

Med venlig hilsen

Mia Tang og Martin Wood Pedersen

Medlemmer af Klima-, By- og Erhvervsudvalget for Konservative

De røde områder viser en væsentlig overskridelse hastigheden. 15% af trafikanterne kører hurtigere end hastighedsgrænsen plus 3 km/t., mens der på orange strækninger er en mindre overskridelse, hvor 15% af trafikanterne kører hurtigere end hastighedsgrænsen – men under grænsen for væsentlig overskridelse. Illustration. Dragør Kommune.