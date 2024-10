Mødeleder: »Stemningen var ophedet«

En engageret skare af borgere deltager med stor interesse i København Lufthavns nabomøde tirsdag den 8. oktober. Foto: Tim Panduro.

Københavns Lufthavnens chef for public affairs, Søren Rosenkilde Clausen, havde sin sag for over for et kritisk og spørgelystent publikum ved sidste uges nabomøde i lufthavnen. Men han så også positive takter og fik input til, hvordan møder kan håndteres fremover.

Det fortæller han som svar på en række spørgsmål, som Dragør Nyt har sendt ham efterfølgende.

Hvordan oplevede du stemningen på mødet?

»Jeg oplevede, at stemningen til tider var ophedet, hvilket satte sit præg på dialogen. Det skal vi som mødeledere tage til os, så vi sikrer, at mødet er et behageligt forum for alle deltagere med plads til konstruktiv dialog. Jeg hæftede mig også ved, at flere deltagere takkede os for at stille op og invitere til dialog. Det fortæller mig, at der trods kritiske spørgsmål er en tilfredshed blandt naboer over, at vi giver dem mulighed for at komme med deres perspektiv. Jeg ved – og har stor forståelse for – at der kan være gener forbundet med at bo tæt på en lufthavn, og derfor er dialogen også så vigtig for os. Vi kan ikke fjerne støj og gener fuldstændigt, men vi kan være lydhøre og igangsætte relevante initiativer, og det bestræber vi os på,« skriver han.

Er der noget i tilkendegivelserne undervejs, der får jer til at overveje en anden form på møderne?

»Som en del af evalueringen kommer vi til at se på både form og indhold. Det er vigtigt for os, at nabomødet både giver plads til, at vi kan informere om konkrete initiativer og fremtidsplaner og samtidig skabe rum for spørgsmål og dialog. Vi forsøger altid at imødekomme naboernes ønsker til mødeformen, og vi vil naturligvis tilpasse os de erfaringer, vi tager med fra dette nabomøde for at skabe en bedre ramme næste gang. I år oplevede vi blandt andet en større spørgelyst i plenum, hvilket betød, at vores fagfolk ikke kom så meget i spil, som vi havde håbet på. Det betød blandt andet, at der ikke blev så meget dialog om de konkrete tiltag, som vi arbejder med for blandt andet at reducere støj- og luftforureningsgenerne.«

Hvilke erfaringer tager I med jer i forhold til for eksempel kommunikation og deling af informationer?

»Nogle naboer gav udtryk for, at vi skal være bedre til løbende at informere om de tiltag, vi arbejder med. Det tager vi naturligvis notits af. Vi forsøger i forvejen at være til stede lokalt via en række kanaler: Vi afholder nabomøder, mødes med borgergrupper, giver oplæg i grundejerforeninger, laver nabo-ture i lufthavnen, er til stede i lokalmedierne, oplyser om tiltag i vores Facebook-gruppe »Kære Nabo til Københavns Lufthavn« og svarer på spørgsmål via e-mail. Men hvis nogle naboer oplever, at de hører for lidt fra os, skal vi selvfølgelig arbejde på at forbedre det yderligere.«

Gør det indtryk, at flere af naboerne mente, at I var for fokuserede på jeres målinger og manglede blik for den oplevede virkelighed?

»Det gør naturligvis indtryk at høre, hvordan vores naboer oplever at bo tæt på lufthavnen. Til nabomødet ønskede vi dels at redegøre for, hvordan vi ligger i forhold til de krav, som myndighederne stiller, men også hvad vi gør for at reducere den lokale miljøpåvirkning ud over myndighedskravene. Vi arbejder på at gøre lufthavnen mere attraktiv for de nyeste flytyper, som støjer mindre og er mere brændstofeffektive, ligesom vi har en række adfærdstiltag, der skal sikre, at påvirkningerne fra flyene er så begrænsede som muligt, når de letter og lander samt kører til og fra landingsbanerne.«