Lufthavnen deler 450.000 kroner ud

Med et sponsorprogram på 450.000 kroner har Københavns Lufthavn for andet år i træk sat sig for at støtte lokale tiltag, projekter og ildsjæle, der – som lufthavnen formulerer det – fremmer fællesskab, kultur og trivsel på Amager.

Pengene kan søges af projekter, foreninger og initiativer i portioner på mellem 10.000 og 50.000 kroner. I årets sponsorpulje bliver det ligesom sidste år muligt at søge om midler inden for fire hovedkategorier: naturoplevelser, idræt og sundhed, hjælpeorganisationer og rejselegater.

Man skal have adresse eller være registreret som forening på Amager for at komme i betragtning – og så skal man søge inden mandag den 28. oktober.

I 2023 fik lufthavnen omkring 75 ansøgninger og imødekom 19 af dem. I Dragør fik blandt andet svømmeklubben og Lions Club støtte.

Ifølge Nikolaj Sadaat, senior public affairs advisor i Københavns Lufthavn, har sponsoraterne en lang fortid.

»Vi har haft tradition for det førhen, men det blev lukket lidt ned i forbindelse med corona og genstartet i halvt format i 2022, hvor vi blandt andet støttede Den Blå Planet,« siger han.

Ikke et hold kæft-bolsje

Københavns Lufthavn har været meget i vælten de senere år i forbindelse med blandt andet udvidelsesplaner, natflyvninger, PFAS-forurening og diskussioner om partikelforurening.

Nikolaj Sadaat fortæller dog, at sponsorprogrammet ikke er et forsøg på at få et mere positivt billede af lufthavnen i den sammenhæng.

»Lufthavnen fylder meget på godt og ondt, og den har en stærk tilknytning til lokalsamfundet. Vi vil gerne give et positivt bidrag til det samfund, vi er en del af,« siger han.

»Hvis sponsoraterne var tænkt som et hold kæft-bolsje til naboerne, ville 450.000 kroner forslå som en skrædder i helvede. Hvis man er nabo til lufthavnen og er generet af støj, bekymret for natflyvninger eller synes, at der lugter, er du nok mere ligeglad med, om din datter har fået nye spillertrøjer af lufthavnen,« siger han og understreger, at lufthavnen investerer så meget i at begrænse miljøpåvirkningen, at et beløb på 450.000 kroner er en meget lille del af den samlede sum.