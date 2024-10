Mere end 300 kom i mål på maratongåtur

Vejret var perfekt til en gåtur rundt om Amager. Foto: Torben Stender.

For de fleste er lørdag morgen ensbetydende med, at man kan sove lidt længere, end man plejer. Men lørdag den 12. oktober var mere end 360 morgenfriske personer mødt op ved Fields i Ørestaden inden klokken 8.

Her startede gåturen »Amager Rundt«, som Betina Bintzer siden 2020 har stået i spidsen for. Amager Rundt er et arrangement, der løber af stablen hvert halve år, og lørdag blev det afholdt for niende gang.

»Det gik simpelthen så godt. Vejret var med os, og folk var i godt humør,« fortæller Betina Bintzer.

I Dragør var de første 21,1 kilometer overstået. Foto: Torben Stender.

Halv- eller helmaraton

De fremmødte kunne vælge mellem tre ruter: en på 21,1 kilometer svarende til et halvmaraton, en på 42,2 kilometer, der er samme distance som et helt maraton, og en rute på 55 kilometer, der nåede næsten hele vejen rundt om Amager.

Undevejs gik ruterne forbi forskellige stationer, hvor frivillige stod klar til at heppe og registrere deltagerne. Blandt andet ved Færgevej i Dragør, hvor de første 21,1 kilometer kunne krydses af.

»Der var omkring 20 frivillige til at hjælpe denne gang. Men vi kan altid godt bruge flere,« griner Betina Bintzer.

Her fik de mange vandrere mulighed for at tanke op med en kop kaffe. Foto: Torben Stender.

Ifølge Facebook-gruppen »Gå Amager rundt en gratis udfordring« startede 363 personer lørdag morgen – og 308 personer kom i mål. Dog kan der være lidt usikkerheder, fordi nogen kan være kommet i mål uden at blive registreret.

Selvom der har været knald på hele weekenden, er Betina Bintzer allerede i fuld gang med at gøre klar til næste projekt.

»Vi har evalueringsmøde i næste uge, og så skal vi ellers bare i gang med at planlægge forårsturen, der bliver lørdag den 5. april,« siger hun.