Goddag og farvel på biblioteket: Ane fik en anderledes start på sit nye arbejde

Selvom Ane Koster (til højre) og Isabel Grubbe (til venstre) kun har kendt hinanden i kort tid, er de allerede blevet gode kollegaer. Foto: Dragør Bibliotek.

Fra september har brugerne på Dragør Biblioteket kunnet møde et nyt ansigt på biblioteket. Det er Ane Kolster, den nye børnebibliotekar. Det skriver biblioteket i en pressemeddelelse.

Første arbejdsdag foregik dog ikke i biblioteksbygningen på Vestgrønningen. Den fandt sted på Kongelundsfortet, hvor Ane Koster blev introduceret til årets historieløb.

Historieløbet er en årlig aktivitet for 7., 8. og 9. klasserne fra Dragør Kommunes tre skoler, og det løb i år af stablen i midten af september. På sine første arbejdsdage for Dragør Bibliotek skulle Ane Koster derfor ikke lange bøger over skranken på et bibliotek, som hun ellers har været vant til.

Hun blev i stedet klædt ud i grøn militæruniform og skulle agere efterretningsofficer under Den Kolde Krig sammen med sin nye kollega, Malene Bisgaard, der også er bibliotekar på Dragør Bibliotek.

»Det var en noget anderledes start på et nyt job, end jeg før har prøvet,« siger Ane Koster.

»Men det var sjovt at være med og rigtig dejligt at møde alle de store børn, der er min vigtigste målgruppe.«

Ugen efter var noget mere traditionel og begyndte med velkomstmorgenbord, rundvisning og introduktion til biblioteket som arbejdsplads.

Isabel siger farvel

Isabel Grubbe, der har været en fast del af bibliotekets stab de sidste otte år, har fået nyt job på Gladsaxe Bibliotekerne. Derfor har hun sagt sit job i Dragør op.

»Jeg er taknemmelig for de mange muligheder og oplevelser, som Dragør Bibliotek har givet mig, og det har været en ære at bidrage til mange børns læseglæde,« siger Isabel Grubbe og tilføjer:

»Det har været otte gode år, men nu er det tiden for mig, hvor jeg har lyst til at prøve noget nyt og arbejde i større rammer.«

Isabel Grubbe har sidste arbejdsdag på Dragør Bibliotek tirsdag den 29. oktober.