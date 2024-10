»Lidt uhyggelig« udklædningsfest på biblioteket

Lørdag den 12. oktober prøvede Dragør Bibliotek for første gang kræfter med en ny slags arrangement, nemlig »cosplay på biblioteket«.

Ordet cosplay er en sammentrækning af costume og play – og går i korte træk ud på at klæde sig ud. Oprindeligt stammer fænomenet fra Japan, hvor unge i 1980’erne begyndte at klæde sig ud som deres idoler fra tegneserier, men de senere år har det spredt sig til hele verden.

Troopers for Charity er en velgørende »Star Wars«-forening for børn og voksne. Foto: Torben Stender.

Mange cosplayere laver selv deres egne kostumer, der både kan forestille velkendte karakterer fra film og bøger, men også selvopfundne væsener eller karakterer.

Uhyggelige stormtropper

Lørdag havde Dragør Bibliotek besøg fra foreningen Troopers for Charity. Foreningen består af en række »Star Wars«-elskende cosplayere, der klæder sig ud som figurer fra »Star Wars«-universet og gør gode gerninger.

Biblioteket var godt besøgt af børn og deres forældre. Foto: Torben Stender.

»Det var rigtig sjovt, at de kom i fuld udklædning. Der var mange børn, der syntes, at det var spændende, selvom de også var en lille smule uhyggelige. Men de var gode til at give highfives og skabe god stemning,« siger bibliotekar Niels Andersen.

Flere af de yngste besøgende havde også selv klædt sig ud i dagens anledning.

Niels Andersen kan ikke sige, om der kommer et lignende arrangement i fremtiden.

»Det må være op til børnebibliotekarene at beslutte,« siger han.

Selvom de var lidt uhyggelige at se på, ville mange af børnene gerne have taget billeder med »Star Wars«-figurerne. Foto: Torben Stender.