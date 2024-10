Ny undersøgelse af luftforurening omkring lufthavnen

Flymotorer udleder en stor mængde ultrafine partikler, der er skadelige for helbredet. Pressefoto: Københavns Lufthavn, Joachim Brandt-Møller.

De fleste indbyggere i Dragør har nok vænnet sig til lyden af fly, der lander og letter. Men ud over støjen kan det muligvis også have mere alvorlige konsekvenser at være nabo til Nordens største lufthavn.

Københavns Lufthavn overholder de fastsatte grænseværdier for partikelforurening. Men lufthavnen udleder en hel del ultrafine partikler, som der ikke er fastsat grænseværdier for.

»Ultrafine partikler er meget små partikler, der kommer fra forbrændingsprocesser, hvor man brænder forskellige former for brændstof af. De er under 100 nanometer i størrelsen. En nanometer er en milliontedel af en millimeter, så det er rigtig små partikler,« fortæller Thomas Ellermann, der er seniorforsker ved Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet.

Han er en af forskerne bag rapporten »Måling af partikelforurening omkring Københavns Lufthavn i Kastrup«, der blev offentliggjort i april i år. Rapporten er skrevet på baggrund af et forskningsprojekt, der måler niveauet af ultrafine partikler omkring lufthavnen.

»Vores undersøgelser viser, at lufthavnen er den største kilde for ultrafine partikler på den del af Amager,« fortæller forskeren.

Skadelige for helbredet

På baggrund af resultaterne i rapporten, der er udarbejdet af Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE), har miljøminister Magnus Heunicke (A) nu bestilt endnu en undersøgelse, der skal afdække konsekvenserne af udledningen af de ultrafine partikler.

Den nye undersøgelse skal blandt andet svare på, om man kan blive syg af at være nabo til lufthavnen.

»Man ved, at ultrafine partikler er skadelige for helbredet. Vi kan se, at lufthavnen er den største kilde for ultrafine partikler på den del af Amager, så det er noget, som man bør sætte mere ind på og undersøge, så man kan klarlægge konsekvenserne af at bo i nærheden af lufthavnen,« lyder det fra Thomas Ellermann.

Husk at slukke motoren

Hos Københavns Lufthavn ser man frem til at blive klogere på konsekvenserne af udledningen af ultrafine partikler.

Bæredygtighedschef Maria Skytte håber, at et øget fokus på de helbredsmæssige konsekvenser kan være med til at sætte fokus på, hvor vigtigt det er at udvikle mere bæredygtige brændstoffer som for eksempel SAF, der er et kunstigt fremstillet biobrændstof.

»Vi er meget positive over for den nye undersøgelse, og vi har også meddelt, at vi meget gerne bidrager med både vores data og viden. Vi har målt på de her ultrafine partikler siden 2010, og vi ved godt, at der er en sammenhæng mellem udledningen og forbrænding af flybrændstof,« siger Maria Skytte, der er bæredygtighedschef i Københavns Lufthavn.

Hun fortæller, at man i lufthavnen hele tiden forsøger at udvikle sig i en mere bæredygtig retning og mindske luftforureningen. Helt konkret har man sat flere initiativer i gang, som kan reducere brændstofforbrændingen fra flyene, når de befinder sig i lufthavnen.

Blandt andet startede man i sommer en kampagne, der skal huske piloterne på at slukke for flyets hjælpemotor, når flyet er parkeret ved gaten.

»Det er jo rigtig mange fly om dagen, så hvis alle piloter slukker for hjælpemotoren så hurtigt som muligt, vil det få stor betydning for dem, der arbejder omkring flyene, men også for den lokale luftkvalitet,« siger hun.

Mindre forurening – flere passagerer

Forsker Thomas Ellermann anerkender de tiltag, Københavns Lufthavn gør for at mindske partikelforureningen.

»Men det er jo også sådan, at lufthavnen arbejder på at få øget antallet af flyafgange og antallet af passagerer, og det vil jo trække i den modsatte retning, og man kan risikere at øge udledningen,« indvender han.

Det er dog muligt både at flyve med flere passagerer og samtidig blive mere bæredygtige, så længe man flyver med nyere fly, mener Maria Skotte.

»I år er 35 procent af de flytyper, der ankommer, de nyeste fly. Det er rigtig positivt, fordi de både er mere brændstofeffektive, så der er mindre udledning af ultrafine partikler, og så er de ofte større, så de kan rumme flere passagerer. Det vil sige, at vi godt kan have en vækst, samtidig med at vi har færre flyafgange,« siger hun.

Undersøgelsen, der skal kortlægge de helbredsmæssige konsekvenser af udledningen af ultrafine partikler, kommer til at tage omkring to år at lave. Miljøministeriet er i dialog med Kræftens Bekæmpelse, der sandsynligvis kommer til at foretage undersøgelsen.