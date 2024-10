Repair Café blev overrasket med gaver

Annette Koertz Haarløv kom med T-shirts, borddug og bannere til holdet bag Repair Café. Foto: Torben Stender.

Det var en glad Marianne Wulff, der søndag den 13. oktober slog dørene op til endnu en omgang Repair Café i Wiedergården.

I lidt over et år har Repair Café holdt til i Dragør. Her kan man komme og få hjælp til at få repareret sine ejendele – helt gratis. Til hver café sidder et hold frivillige klar til at hjælpe, og i søndags fik de selv rakt en hjælpende hånd.

Den lokale erhvervskvinde Annette Koertz Haarløv fra Pax 4c havde nemlig en særlig overraskelse med til holdet bag Repair Café.

Hun donerede T-shirts, muleposer, borddug og bannere med Repair Cafés logo til alle de frivillige.

De frivillige forsøger at puste nyt liv i de ødelagte genstande. Foto: Torben Stender.

»Det var en stor glæde blandt de frivillige, fordi det gør dem synlige for brugerne af caféen, men også fordi materialet skal bruges, når den grønne idé ‘at reparere i stedet for at kassere’ skal promoveres,« fortæller Marianne Wulff.