Forberedelserne til Levende Låger er i fuld gang

Sidste år samledes en stor gruppe hver eftermiddag i december. Foto: Torben Stender.

Vintermånederne nærmer sig med hastige skridt, og når kalenderen rammer december, er det tid til Dragørs traditionsrige julekalender Levende Låger, hvor beboere i Dragør viser deres julepyntede vinduer frem.

Siden 2014 har konceptet samlet mennesker i Dragør, og i år er ingen undtagelse. Flere beboere og grupper har allerede reserveret en dato, men der er stadig ledige datoer for dem, der vil vise sit vindue frem en dag i december.

Mødes hver dag

Som leverandør til et julevindue har man helt frie hænder med hensyn dekoration, og man skal ikke tænke på hverken et længere foredrag, store udstyrsstykker eller udklædning.

»Vi vil meget gerne høre om juletraditioner og baggrunden for vinduet, eller hvis huset har en spændende, hyggelig, interessant historie. Man kan få arrangørerne til at fortælle historien, hvis man ikke selv har lyst til det,« skriver arrangørerne i en pressemeddelelse.



De interesserede mødes hver dag i december klokken 17 – juleaftensdag er det dog klokken 11 – under skiltet på Badstuevælen og begiver sig mod dagens adresse. Det hele tager 20 til 25 minutter, inklusiv spadsereturen gennem byen, fortællingen om vinduet og måske en julesang.



»Dagens værter tager imod derhjemme, men behøver ikke sørge for noget. Vi kan tage både sanghæfter og juleknas med,« lyder det i pressemeddelelsen.

Levende Låger er for både børn og voksne. Foto: Torben Stender.

Har man en ganske særlig opskrift på julebagværk eller juledrik, så stiller vi beredvilligt vores smagsløg til rådighed for herlighederne.

Tilmelding

Hvis man som beboer i eller omkring Dragørs gamle by kunne tænke sig at pynte et vindue ud til gaden og få besøg af en hyggelig flok mennesker en dag i december, så send en sms til Helle Hende på 22 51 36 60, eller skriv til hende på hellehende05@gmail.com

Husk at have mere end én dato klar, da den foretrukne dag kan være optaget.

Hvis man kan akkompagnere en julesang, vil fortælle en god historie, har lyst til at vise en tryllekunst – eller noget helt andet – så er gøgl og musik i alle afskygninger, der kan bidrage til hyggen, meget velkomment.