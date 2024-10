Stor indsats mod rotter i gang: »Vi gør alt, hvad vi kan«

Dragør Kommune starter en række tiltag for at bekæmpe rotter. Arkivfoto: Tim Panduro.

I år har der været ekstra mange rotter i Dragør. Antallet af anmeldelser om rotter i 2024 er steget med 42 procent sammenlignet med sidste år, og Tårnby Kommune, der står for rottebekæmpelse i Dragør, har haft svært ved at følge med.

Især i den gamle bydel har der været store problemer med rotter i år, og her er Dragør Kommune gået i gang med en række tiltag, der skal holde rotterne væk.

Blandt andet skal de kommunale vejbrønde og kloakstik i bydelen undersøges med kamera ved såkaldte tv-inspektioner.

»Vi forsøger at gøre alt, hvad vi kan som kommune for at få minimeret antallet af rotter. Hvis vi fører et kamera ned, kan vi se, om der er nogle ting, der skal forbindes og ændres, eller nogle ledninger, der skal fjernes,« fortæller Jesper Horn Larsen, chef for Center for Plan, Teknik og Erhverv i Dragør Kommune.

Genopretning i gang

Det er også planen, at affaldsstativerne sikres, så rotter ikke bliver lokket op fra kloakkerne for at spise skrald fra skraldespandene.

»Det vil vi gøre ved, at der kommer en bundplade ind i de affaldsstativer, der er sat op, og et net på bagsiden, så de ikke kan kravle den vej ned,« fortæller Jesper Horn Larsen.

Rottespærrerne er bestilt og er ved at blive produceret, og de vil blive monteret hurtigst muligt.

Tårnby Kommune har haft svært ved at nå ud til alle dem, der har anmeldt, at de har problemer med rotter. Men alle får besøg af rottefængerne, forsikrer Jesper Horn Larsen.

»De (Tårnby Kommune, red.) har været bagud. Men de gør en ekstraordinær indsats nu, og der er en genopretning i gang. Alle, der har meldt ind med problemer, vil få besøg af rottefængerne,« siger han.

Hvem har ansvaret?

Selvom rottebekæmpelsen sker i samarbejde med Tårnby Kommune, er det Dragør Kommune, der har ansvaret for og betaler for selve rottebekæmpelsen – den er finansieret med faste beløb via kommuneskatten og ejendomsskatten.

Som grundejer har man pligt til at få repareret sin del af kloakken, tætte huller i væggen eller gøre andre ting, der sikrer, at rottebekæmpelsen er effektiv. Dette skal man selv betale for, men man kan i de fleste tilfælde blive forsikret for den slags skader gennem sin husforsikring.

Hvis du ser rotter udendørs i din have eller på offentligt område, skal du anmelde det digitalt via selvbetjeningsboksen på kommunens hjemmeside. Hvis du har set rotter indendørs i din bolig, skal du straks ringe til kommunen på 32 89 01 00.