Undgå svindel: Øget opmærksomhed nødvendig

Ifølge en pressemeddelelse fra Spar Nord er flere borgere i Dragør og omegn i den seneste tid blevet kontaktet af svindlere, som udgiver sig for at være bankmedarbejdere. Spar Nord advarer mod denne type svindel, og der opfordres til øget forsigtighed, især når man modtager uventede opkald eller beskeder.

Metoden går ud på, at svindlerne beder borgerne om at lægge deres betalingskort og pinkode udenfor, for eksempel på en skraldespand eller foran døren. De lover, at en bankmedarbejder vil komme og hente det, men i virkeligheden er det svindlerne selv, der henter kortet og misbruger det til at hæve penge fra borgerens konto.

Kendt metode, men stadig effektiv

Afdelingsdirektør Carsten Ardilsø fra Spar Nord Dragør fortæller, at selvom banken informerer kunderne om, at de aldrig vil bede om kort eller pinkoder, bliver nogle stadig narret.

»Det er en metode, som vi har set anvendt i en del år efterhånden, og selvom vi forsøger at oplyse om, at banken aldrig ville bede kunderne om det, så er der som oftest alligevel nogen, som lader sig overbevise,« fortæller Carsten Ardilsø.

Svindlerne er særligt dygtige til at udnytte frygten for økonomisk tab og skaber panik, så folk glemmer at tænke klart.

»Svindlerne er enormt dygtige til at overbevise dem, som de har i røret, om, at de er fra banken eller en anden myndighed, ligesom de fra start aktiverer nogle følelser hos personen, som gør, at man let kan tilsidesætte den sunde fornuft,« forklarer filialdirektøren.

Tidligere var det primært ældre, der blev ramt af denne type svindel, men nu retter svindlerne sig mod flere aldersgrupper. Unge er særligt mål for phishing-angreb gennem sociale medier og sms’er, mens ældre stadig udsættes for traditionelle metoder som telefonopkald og e-mails.

Opmærksomhed er nøglen

Carsten Ardilsø understreger, at ingen banker eller myndigheder nogensinde vil bede om at få udleveret personlige oplysninger, betalingskort eller pinkoder over telefonen eller via beskeder.

»Det er vigtigt, at man udviser ekstra opmærksomhed, hvis man modtager en uventet henvendelse fra nogen, som beder om at få udleveret personlige oplysninger eller betalingskort,« siger han.

Hvis man modtager et mistænkeligt opkald, anbefaler Spar Nord, at man straks afbryder samtalen og kontakte sin bank direkte via deres officielle telefonnummer for at få bekræftet, om henvendelsen er legitim.

Hvis man allerede har udleveret kort eller oplysninger, er det vigtigt straks at spærre kortet for at forhindre yderligere misbrug.

Har man brug for råd eller hjælp, opfordres man til at kontakte sin bank med det samme.