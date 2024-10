Borgmester om medlemskab af lufthavnskomité: »Jeg orienterer kommunalbestyrelsen«

I et læserbrev fra Tommas Brogaard, partiformand for Sydamagerlisten, rejses der kritik af Dragørs borgmester, Kenneth Gøtterups, deltagelse i den rådgivende vækstkommité CPH Advisory Committee.

Kritikken retter sig især mod manglende åbenhed omkring borgmesterens rolle i komitéen samt det faktum, at der ikke findes offentlige referater fra komitéens møder. Ifølge Tommas Brogaard er dette et demokratisk problem.

Borgmester Kenneth Gøtterup svarer på kritikken i en mail til Dragør Nyt. Hos ham var der ingen tvivl, da han blev tilbudt medlemskab i kommitéen.

»Jeg ville finde det både mærkeligt, uprofessionelt og manglende ansvarstagen af Dragørs interesser, hvis jeg som borgmester meddelte, at jeg ikke ønsker at deltage, når andre borgmestre, regionsrådsformænd samt væsentlige aktører, der har betydning for hovedstadsområdets udvikling, deltager,« skriver han.

Intet unormalt

Vækstkommitéen har som formål at samle centrale aktører for at udvikle lufthavnens rolle som knudepunkt og sikre dens vækst.

Blandt de 25 medlemmer er blandt andet borgmestre fra de store kommuner i Øresundsregionen, regionsrådsformænd, repræsentanter fra fagbevægelsen og repræsentanter fra store virksomheder som DSB og AP Møller-Mærsk. Og siden 2022 har også Kenneth Gøtterup siddet med til møderne.

Det fremgår dog ikke af Dragør Kommunes hjemmeside, at borgmesteren er medlem af kommitéen, og det undrer Tommas Brogaard. I sit svar på kritikken afviser Kenneth Gøtterup, at der skulle være noget unormalt i hans deltagelse.

»I Dragør Kommune offentliggør vi på kommunens hjemmeside alle råd, nævn, bestyrelser, som kommunalbestyrelsesmedlemmerne er direkte udpeget til af kommunalbestyrelsen, men vi har i dag ikke en praksis for også at offentliggøre andre typer medlemsskaber som kommunalbestyrelsens medlemmer måtte have i foreninger, kommitéer eller lignende.« skriver borgmesteren.

Orienterer kommunalbestyrelsen

I læserbrevet sætter Tommas Brogaard spørgsmålstegn ved, om borgmesterens medvirken i kommitéen er undtaget for reglerne om referencepligt til kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget.

»Jeg orienterer kommunalbestyrelsen, hvis der kommer oplysninger fra Lufthavnen til Dragør Kommune, der har betydning for sager, kommunalbestyrelsen skal behandle,« oplyser borgmesteren og tilføjer, at partiformanden for Sydamagerlisten også har mulighed for at få sit kommunalbestyrelsesmedlem til at belyse eventuelle sager vedrørende lufthavnen.

Derudover fortæller Kenneth Gøtterup, at kommunalbestyrelsen har et årligt dialogmøde med lufthavnens direktion, og at han selv mødes med lufthavnsdirektøren »ved behov«.

