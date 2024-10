Foredrag om børn og unges trivsel

Om aftenen den 31. oktober besøger Anna Blindum Dragør Rotary Klub på Dragør Strandhotel. Anna Blindum er centerchef for Headspace København og Frederiksberg.

Headspace er et gratis og anonymt samtaletilbud for børn og unge fra 12 til 25 år. Initiativtageren er tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen.

I sit arbejde møder Anna og de frivillige voksne hver dag unge, der har brug for nogen at tale med. De fleste unge, der kommer i Headspace, har i lang tid gået med det, de gerne vil tale om. Formålet med Headspace er mental sundhedsfremme og at sikre, at alle børn og unge har mulighed for nem og hurtig hjælp.

Alt det – og sikkert meget mere – fortæller hun om på strandhotellet.

Gæster med interesse for Headspace og Rotary er velkommen til mødet, som foregår torsdag den 31. oktober klokken 18.30 til 20.00 på Dragør Strandhotel.

Tilmelding er nødvendig, og det sker ved at skrive til mette.loenstrup@gmail.com

Gæster betaler selv 200 kroner for middag under mødet.