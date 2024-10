Lufthavnens vækstforum bag lukkede døre

Det er almindeligt, at store virksomheders juridisk ansvarlige bestyrelser overvejende består af repræsentanter for de største aktionærer suppleret med en eller flere medarbejderrepræsentanter.

Det er ikke ualmindeligt, at disse bestyrelser har behov for faglig og praktisk sparring til driften og udviklingen af deres virksomhed. Til dette formål er det heller ikke ualmindeligt, at bestyrelsen nedsætter en såkaldt advisory board eller committee: en sideløbende, rådgivende bestyrelse eller komite, der består af vigtige interessenter i forhold til virksomhedens drift – og ikke mindst dens vækst og udviklingsmuligheder.

Sådan forholder det sig også i Københavns Lufthavne A/S (CPH). Her har man indtil for nylig benyttet sig af hele to rådgivende komiteer: CPH Vækstkomité samt CPH Advisory Board, der havde et betydeligt overlap af medlemmer med sæde i begge komiteer og bestyrelser.

Disse rådgivende vækstorganer er nu blevet slået sammen til én – under navnet CPH Advisory Committee – og har Københavns tidligere overborgmester Jens Kramer Mikkelsen som formand.

Den rådgivende komites formål er formuleret således:

»CPH Advisory Committee er en stakeholderkomité, som samler centrale aktører om formålet at udvikle og styrke knudepunktet omkring Københavns Lufthavn, så det afspejler samfundsudviklingen. Centralt i komiteens arbejde er at binde Danmark bedre sammen, også med resten af verden.«

Enorme vækstplaner

Det er ingen hemmelighed, at CPH har massive vækstplaner – allerede for den nære fremtid. En fordobling af passagerantallet fra mere end 20 til mere end 40 millioner per år samt en tredobling af luftfragtkapaciteten, hvor CPH som nærmest den eneste blandt storbynære lufthavne i Europa tilbyder fragtflyvninger nonstop døgnets 24 timer.

Overraskende medlem

Ser man nærmere på, hvem der er medlemmer af CPH Advisory Committe, vil man til nok manges overraskelse konstatere, at Kenneth Gøtterup, i sin egenskab af borgmester for Dragør Kommune, i lighed med Tårnbys borgmester, Allan S. Andersen, er medlem. Overraskende, fordi opgaven eller hvervet er udeladt i rækken af borgmesterens officielle eksterne poster på kommunens hjemmeside, og fordi der ikke foreligger referater – ej heller lukkede eller fortrolige – fra komiteens møder med Københavns Lufthavns bestyrelse og direktion. Så hvem refererer borgmesteren til i sin egenskab af repræsentant for Dragør Kommune?

Komiteen har 25 medlemmer, og ud over den politiske repræsentation har blandt andet DSB, Sund & Bælt, Dansk Industri og Dansk Erhverv med flere sæde i CPH’s rådgivende komite. Alle repræsenteret ved deres direktører eller absolutte topchefer.

Bag lukkede døre

Det er kun naturligt, at der i en sådan rådgivende bestyrelsessammenhæng kan være dagsordenpunkter, der af andre hensyn bør holdes lukket eller fortroligt for offentligheden. Men det er en stor udfordring for den demokratiske proces, at borgmesteren ikke sparrer sine synspunkter og informerer i de enkelte sager – eksempelvis med kommunens økonomiudvalg, der er vant til at behandle nok så fortrolige sager og oplysninger.

Som situationen er nu, er det tilsyneladende ene og alene borgmesteren personligt, der i den rådgivende CPH-komité fremfører, hvad han personligt tror, at Dragørs politikere mener i de løbende enkeltsager. Og det er et demokratisk problem.

Borgmesteren må formodes – som det fremgår af medlemsfortegnelsen – at være valgt ind i komiteen ligesom de øvrige nøglepolitikere i sin egenskab af borgmester i Dragør og ikke som privatpersonen Kenneth Gøtterup fra Dragør.

CPH gør i deres promotion materiale meget ud af at fortælle, at fremtidens fly vil støje mindre og på samme tid udlede en mindre mængde CO 2 og partikelforurening, end tilfældet er i dag. Men de undlader i samme forbindelse at »trætte« borgerne med forklaringen om, at der til gengæld dagligt kommer dobbelt så mange fly til at lande og starte fra CPH. Den samlede forurening fra lufthavnen forventes derfor at blive massivt forøget, når vækstpakken allerede om få år er udmøntet.

Det synes nogle borgere, særligt dem, der ikke bor tæt på lufthavnen, måske er en god idé, imens mange Dragør- og Tårnby-borgere er modstandere af de fremlagte, gigantiske vækstplaner og de hermed følgende støj- og forureningskonsekvenser for miljøet, folkesundheden og den herlighedsværdi, der – endnu – kendetegner det at bo i Dragør og på Sydamager i øvrigt.

Også de trafikale områder og fremkommeligheden uden for hegnet til lufthavnen vil blive voldsomt påvirket ved udmøntningen af CPH’s fremskredne vækstplaner.

Fire »skarpe« til borgmesteren

Når borgmesteren tilsyneladende ikke mener, at det kommer andre end ham selv ved, hvad han – på vegne af Dragør Kommune og dens politikere – rådgiver CPH’s bestyrelse om i sine mødeindlæg, findes det relevant at spørge om følgende:

Er du enig i, og støtter du op omkring, de vækstmål for de kommende år, som CPH’s ledelse og bestyrelse har fremlagt offentligt? Er du sikker på, at den funktion, du her medvirker i som borgmester i Dragør Kommune, er undtaget for gældende lov og regler om referencepligt til kommunalbestyrelsen eller Økonomiudvalget? Med hvilket politisk mandat i ryggen udtaler du dig som borgmester i Dragør Kommune i CPH’s Advisory Committee? Hvorfor fremgår det ikke (under dine tillidshverv) af kommunens officielle hjemmeside, at du er medlem af CPH Advisory Commmittee?

Med venlig hilsen

Tommas Brogaard

Formand for Sydamagerlisten

Læs borgmester Kenneth Gøtterups svar til Dragør Nyt.