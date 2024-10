Udvalg siger nej til havprojekt

Dragør skal ikke deltage i et pilotprojekt om en ny økosystembaseret havplan for Køge Bugt. Det har et flertal i Klima-, By- og Erhvervsudvalget besluttet på sit seneste møde.

Projektet er et samarbejde mellem flere kommuner og Tænketanken HAV, og Dragørs andel af udgifterne ville lande på omkring 25.000 kroner.

Liste T stemte for at sige ja og argumenterede for kommunens interesse i en økosystembaseret tilgang til havmiljøet. Udvalgets øvrige partier valgte dog at følge administrationens indstilling om at sige nej med udgangspunkt i, at havmiljøet må betragtes som en statslig opgave.