»Heksejagten« fortæller videre på »Tidsrejsens« univers

DR indspiller den nye serie i efterårsferien. Foto: TorbenStender.

Når »Tidsrejsen 2« løber over tv-skærmene som årets julekalender på DR, kan seerne igen stifte bekendtskab med det Dragør-univers, der blev introduceret for ti år siden med den første julekalender i serien.

»Den handler om parret Romeo og Holly, som lærer hinanden at kende, da Holly starter i Romeos klasse. Holly tilbyder at hjælpe Romeo med at finde ud af, hvad der er sket med hans far – og derfra ruller det science fiction-prægede juleeventyr.

De to julekalendere er ikke de eneste, der foregår i tidsrejseuniverset i Dragør. I efterårsferien var der optagelser ved både den gamle bydel i Dragør og på Dragør Skole til en spinoff af »Tidsrejsen«-julekalenderne. Serien får navnet »Heksejagten« – og dens omdrejningspunkt er som navnet antyder dramatiske hændelser, der ligger århundreder tilbage.

»Vi er i samme univers som »Tidsrejsen«, men man har valgt at fortælle en selvstændig historie, der rækker tilbage til middelalderen,« siger Rasmus Kastberg, som er producent hos DR Drama.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Filmholdet er klar på Dragør Skole. Foto: TorbenStender.

Begejstret

Dragør bys bygninger er ikke helt middelalderlige, men i en serie om tidsrejser er der naturligvis også behov for at trække tråde op til vor tid.

»Uden at spoile for meget kan jeg sige, at vi optager både nutidsscener og alternative nutidsscener i Dragør, der er hjemsted for hele tidsrejseuniverset,« siger han om serien, der har premiere til sommer og kommer til at fordel sig over otte afsnit.

Selvom Rasmus Kastberg er begejstret for julekalenderformatet, er der mere frihed i at arbejde med et seriekoncept, der ikke følger rammen med 24 daglige afsnit, fortæller han.

»I en julekalender fortæller næste afsnit altid om, hvad der er sket dagen efter, og det skaber nogle benspænd i forhold til fortællingen. Det er mere frit at arbejde med en serie på denne måde, hvor vi ikke skal skabe julestemning, og hvor vi kan folde fortællingen ud på en anden måde, mens vi stadig er i samme univers,« siger han.