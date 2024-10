Ja til dispensation på Fogdens Plads

En husejer på Fogdens Plads i Dragørs gamle bykerne må gerne ændre flere elementer på den historiske bygning. Det har et enigt Klima-, By- og Erhvervsudvalg besluttet.

Bygningen kommer til at ændre udseende, men det vil samlet højne bevaringsværdien, har den kommunale administration vurderet.

Den nuværende skorsten følger ikke den temmelig restriktive lokalplan for bykernen og kan derfor erstattes af en muret skorsten. Ligeledes er hoveddøren ikke original, og derfor får ejeren også lov til at skifte den. Desuden er det blevet godkendt, at der sættes nye tagvinduer i – og at taget bliver genskabt uden valm – altså uden tagudhæng, der erstatter en gavl.