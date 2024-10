Nordstrandens dige bliver repareret

Det forventes, at reperationerne af diget på Dragør Nordstrand vil tage op mod seks uger. Foto: TorbenStender.

Det privatejede dige på Nordstranden er nu ved at blive repareret – et år efter at det blev beskadiget under stormfloden i oktober 2023.



Reparationsarbejdet foregår hen over de næste seks uger, og regningen bliver høj. I sommer blev det skønnet, at udbedringen kommer til at koste mellem to og to en halv million kroner.



Diget blev etableret i 1992, har gennem årene fået forskellige skader, og en kontrolopmåling har vist, at diget ikke længere lever op til de nødvendige krav. Diget har nogle steder sat sig op til 20 centimeter.

I praksis lægges sten på dele af digets vandside for at udbedre de skader, som opstod i forbindelse med stormfloden i oktober 2023.

Arbejdet udføres af Entreprenørfirmaet MSE Entreprise A/S for Nordstrandens Digelag. Rådgiverfirmaet COWI A/S fører tilsyn med arbejderne.

Diget ud for Søvang er ligesom diget ved Sydstranden kommunalt og blev repareret i november 2023.