Ingen ældreboliger i støjzone

Et kommunalt ønske om at bygge et bofællesskab for ældre i den yderste kant af en støjkonsekvenszone er blevet skudt ned af Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Dermed er der foreløbigt lukket for et vindue, der ellers blev sat på klem af Morten Dahlin, minister for by og landdistrikter, i et svar til borgmester Kenneth Gøtterup om, at der i særlige tilfælde kan tillades, at der opføres eller planlægges boliger i den yderste del af en støjkonsekvenszone.

Efter den udmelding blev administrationen bedt om at gå i dialog med myndighederne om, hvorvidt det var muligt.

I september holdt Dragør Kommune møde med Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Her erkendte styrelsen ifølge kommunen, at Dragør har store begrænsninger på grund af fingerplan og støjcirkulære. Alligevel var udmeldingen nedslående. »Det er for nuværende ikke muligt at planlægge for støjfølsom anvendelse inden for støjrestriktionsområdet, herunder heller ikke et ældreegnet bofællesskab,« hedder det i referatet fra mødet med styrelsen.