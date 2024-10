Mål i overtiden giver vigtig sejr

Tobias Damkær sikrer med to mål Dragør Boldklubs første sejr på udebane. Foto: Henrik Rosschou.

Dragør Boldklubs (DB) første udesejr i efterårssæsonen kom endelig, tirsdag den 22. oktober, på en råkold aften på kunstgræs i Valby. Det var ovenikøbet på en af de nye kunstgræsbaner – uden gummigranulat, men med kork.

2–1-sejren over PI Fodbold blev grundlagt med fightervilje, saft og kraft, samt en dommer, som tillod hårde tacklinger på midtbanen. Kampens to advarseler gik begge til PI Fodbold.

Flot hovedstødsmål

DB blev presset aggressivt de første 15 minutter. Men med en holdindsats, hvor alle DB-spillere kæmpede for hinanden, blev sejren fightet hjem til Dragør.

PI Fodbold spillede med hurtige kombinationer, og de sværmede omkring DB-feltet. Hjemmeholdet fik spillet sig frem til to hjørnespark efter henholdsvis ni og 12 minutter, men begge blev pillet ned af DB’s forsvar.

Så vågnede DB. Midtbanen begyndte at fungere, og der kom skarpe angreb. Mathias Rahbek fik efter cirka et kvarters spil tacklet bolden fra sin modstander på midten af banen. Han spillede bolden frem til en Tobias Damkær, der afsluttede udefra tæt op ad venstre stolpe!

Et par minutter efter kom scoringen. Victor Dyhl, den unge, men alligevel erfarne, forsvarsspiller, lagde en lang bold frem i PI’s straffesparksfelt, hvor Tobias Damkær igen var fulgt godt med. Mens Damkær hang i luften, satte han hovedet på bolden, som gik i nettet – uden chance for PI-målmanden. Fantastisk aflevering af Dyhl, og flot headet i mål af Damkær.

Det lykkedes for DB at holde PI Fodbold væk efter scoringen. Dragør-holdet spillede med autoritet og fornuft. Jonathan Bligaard og en yderst velspillende Julius Krüger styrede midtbanen, og bagved kontrollerede styrmanden forsvaret, Peter Ursin sammen med makkeren Jacob Holmegaard.

Efter godt en halv time forsøgte PI at sætte et angreb i gang, men Julius Krüger fik fat i afleveringen. Han spillede hurtigt videre til en fri Tobias Damkær, som afsluttede med en rundskæv fra kanten af feltet. Bolden tog stolpen og ud! Det var anden gang inden for kort tid, at DB ramte stolpen.

DB dominerede slutningen af første halvleg, mens PI Fodbold blev reduceret til statister.

Reducering

I pausen blev Mathias Rahbek og Julius Kruger skiftet ud. Ind kom Hector Uhl og Patrick Svendsen. Krüger så lidt medtaget ud, men han var dog frisk nok til at komme tilbage på banen, da Jacob Holmegaard måtte udgå med en mindre skade efter 50 minutter.

PI Fodbold forcerede deres spil mod DB-målet fra start af anden halvleg. Allerede to minutter efter pausen appellerede de for straffespark i en tackling mellem Mads Glæsner og angriberen. Dommeren afviste dog appellerne kategorisk.

Hjemmeholdet blev reduceret til ti mand efter en times spil. Efter en bolderobring forsøgte PI Fodbold sig med en hurtig kontra, dog fik Tobias Oppermann stoppet opspillet. Han blev i samme situation tacklet ulovligt, hvilket dommeren takserede til gult kort.

Niklas Frimand kom på banen efter 65 minutter – ud gik Mads Lund. Frimand var som centerforward ene mand i spidsen for DB-holdet, mens de ufrivilligt blev presset bagud.

PI Fodbold fik endnu et gult kort med fem minutter tilbage af den ordinære spilletid. PI forsøgte endnu en gang med angreb, men DB-forsvaret stod godt og var meget bevægeligt. Hector Uhl fik tacklet godt i gennem på kanten af målfeltet. En PI-spiller tog efterfølgende fat i hans trøje og hev ham ned.

Selvom PI var i undertal, fik de alligevel udlignet til 1–1 efter 85 minutter. En flot afslutning fra venstresiden blev sendt afsted med raketfart uden chance for Glæsner i DB-målet. Skulle det nu være skæbnen igen efter en kamp, hvor DB havde fortjent sejren?

Frisparksmål

Men kampen varer som bekendt til dommerens sidste fløjt. I kampens overtid fik DB tildelt et frispark tæt på PI-feltet. Tobias Damkær tog ansvaret, og han placerede bolden i nettet bag PI Fodbolds målmand. Jublen blandet spillere og de fantastiske medrejsende DB-fans var utrolig. Lutter glæde og sejrsdans.

Hector Uhl (til venstre) og Tobias Oppermann fejrer, at de tre point gik til Dragør, efter dommerens sidste fløjt. Foto: Henrik Rosschou.

»Hvor var det dejligt, at det endelig var vores tur til at få lidt medvind. Vi spiller en god kamp, hvor vi alligevel ikke kan få helt kontrol på kampen, og derfor bliver det nervøst i slutfasen,« lød det fra DB’s to trænere, Kim Damkær og Janus Krüger-Larsen, efter kampen.

»Vi skaber ok med chancer og scorer et rigtigt flot mål. Efter scoringen virker vi i god kontrol og skaber flere gode muligheder, som desværre ikke giver mål. Vi holder vel PI Fodbold fra chancer i hele første halvleg, og det er utrolig positivt. Anden halvleg starter vi nervøst, men det var klasse at mærke stemningen på banen efter scoringen. Vi ville vinde og udstrålede overskud og vindermentalitet,« var vurderingen fra trænerteamet

Væk fra bundpladsen

Med sejren overhaler DB tirsdagens modstander PI Fodbold i københavnsserien og har nu blot to point til den sjove side af nedrykningsstregen. Fremad Valby, der er nummer 11 med ni point, har dog spillet en kamp mindre end DB.

Fredag den 18. oktober vandt Husum BK 4–1 på hjemmebane over Frem 2.

Dagen efter var der storsejr til topholdet FB, der på udebane slog FA 2000 2 med hele 7–0. Vigerselv BK vandt 1–0 over KFU, mens Union slog Fremad Valby 4–1. DB’s næste modstander, Skovshoved IF, vandt på hjemmebane 3–0 over B1960, og der var tre point til Kastrup BK, der slog NB Bornholm i Nexø. Kampen sluttede 3–1 til Amager-holdet.

Tirsdag aften havde Frem 2 besøg af Union. Her sluttede kampen med en hjemmesejr på 5–3.

Næste kamp Københanvsserien: Dragør Boldklub spiller lørdag den 26. oktober kl. 12 mod Skovshoved IF på hjemmebane ved Hollænderhallen.

Hold Kampe Målscore Point 1 FB 11 39–9 26 2 Skovshoved IF 11 27–12 24 3 FA2000 2 10 27–18 21 4 Frem 2 12 28–29 19 5 Union 12 20–21 19 6 Husum BK 10 28–20 18 7 Kastrup BK 11 14–21 16 8 Vigerslev BK 10 22–26 14 9 NB Bornholm 10 17–19 13 10 B1960 10 16–24 12 11 Fremad Valby 10 21–26 9 12 KFUM 10 11–16 9 13 Dragør BK 11 20–32 7 14 PI Fodbold 10 17–31 5

Stillingen i københavnsserien ved redaktionens deadline torsdag.