Miljøklasser skal begrænse udfordringer med trafik og støj i nyt erhvervsområde

Der bliver næppe frit slag for alle virksomhedstyper i et kommende – og meget omdiskuteret – erhvervsområde på Nordre Dragørvej.

Den 31. oktober skal kommunalbestyrelsen diskutere en indstilling fra et flertal i Klima-, By- og Erhvervsudvalget om, at der kun må være virksomheder i miljøklasse to og tre på området. Det er de laveste miljøklasser, og de definerer, hvor meget støj og andre gener der må være fra virksomheder.

Miljøklasse to omfatter mindre håndværksvirksomheder som snedkere, bogbinderier og elektronikværksteder mens miljøklasse tre er virksomheder, der påvirker omgivelserne i mindre grad – såsom autoværksteder, smede og lagervirksomheder. Det svarer til de virksomhedstyper, der allerede ligger på A. P. Møllers Allé.

Samtidig foreslås der at lægge begrænsninger på, hvor tung trafik de enkelte virksomheder må tiltrække.

Udfordringer

Formanden for udvalget, Helle Barth fra Venstre, er tilfreds med den foreløbige beslutning.

»Vi har lyttet til de mange bekymringer, der er. Så der er lagt op til begrænsninger for de virksomheder, som støjer og sviner mest. Lagervirksomhed og engroshandel ligger mellem miljøklasse to og seks, så vi har samtidig truffet en beslutning om, at vi kun ønsker virksomheder med begrænset behov for transport og begrænsninger i den tunge trafik. Vi er med på, at det ikke er hensigtsmæssigt med tung trafik på Kirkevej forbi to skoler,« siger hun.

Der kan dog ligge nogle udfordringer med adgangsveje.

Det næste skridt er, at administrationen skal belyse mulighederne for adgang via Ryvej, der er en privat vej under lufthavnen. Håbet er, at den kan blive den primære adgangsvej ind i området. Det kræver en ansøgning, og når den foreligger, vil politikerne kunne tage stilling til de konkrete bygnings- og miljømæssige krav i den lokalplan, der i sidste ende skal ligge til grund for det kommende erhvervsområde.

Selvom erhvervsområdet er stærkt omdiskuteret, er Helle Barth positiv.

»Jeg er vokset op herude, og hvis vi altid havde oplevet så meget modstand, ville vi hverken have Lodsgården, Køjevænget eller mange andre steder. Så rigtig meget ville være anderledes. Erhvervsområdet er en fantastisk mulighed for at erhvervsudvikle i Dragør, bare vi gør det klogt og er bevidst om de værdier, vi har,« siger hun.