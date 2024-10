Færre børn betyder færre penge

Der er færre børn, der skal passes i Dragør i 2025, end der var i år. Dermed fortsætter faldet i pasningsbehovet.

Allerede i år har kommunen dog ændret overgangsalderen fra vuggestue eller dagpleje til børnehave fra 2 år og 11 måneder til 3 år og 1 måned, hvilket betyder en lille stigning i behovet for at passe 0–2-årige og lidt færre 3–5-årige. Dette er for at sikre, at ingen institutioner skal lukkes, men at man får fordelt børnene mere ligeligt.

Alligevel er der samlet set færre børn, og derfor er man nødt til at justere både i årsnormeringerne (antal pladser) og i budgetterne.

»Vores overordnede mål er at holde fast i alle vores daginstitutioner i stedet for at lukke nogle, når børnetallet falder – og så stå med et problem, hvis børnetallet stiger igen,« lyder det fra borgmester Kenneth Gøtterup (C).

Økonomiudvalget besluttede derfor torsdag en årsnormering, der betyder, at der i 2025 er 250 pladser til 0–2-årige, hvilket er 12 pladser mindre end i 2024, og at der i 2025 er 508 pladser til 3–5-årige, hvilket er 17 pladser mindre end i 2024.

Pladserne fordeles jævnt på alle daginstitutionerne, så ingen af dem vil opleve kæmpe fald i antallet af pladser. Det betyder dog også, at når man som forælder søger pasning til sit barn, så kan man kun få opfyldt sit ønske, så længe der er plads i den pågældende institution efter den årsnorm, den er tildelt. Hvis der ikke er plads, tilbydes man plads i en anden institution.

Selvom denne model sikrer stabilitet, betyder det faldende børnetal stadig, at budgettet bliver skåret – med samlet set 2,4 millioner kroner. Princippet er dog hele tiden, at pengene følger barnet. Så institutionen tildeles penge for hvert barn, der starter.

Som prognosen ser ud lige nu, vil Sølyst, Halvejen og Køjevænget se de største besparelser på henholdsvis 700.000 og en halv million kroner for næste års budget, mens Nordstranden og Sansehuset står til at miste henholdsvis 100.000 og 200.000 kroner.

Om besparelserne kræver fyringer, er for tidligt at sige, mener Kenneth Gøtterup. Han mener, at institutionerne – som har været inddraget i normeringsprocessen – har haft tid til at tilpasse sig situationen med de faldende børnetal, som uomtvisteligt betyder færre penge.

Beslutningen skal endeligt tages i kommunalbestyrelsen torsdag den 31. oktober.