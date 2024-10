Mulighed for julehygge på Badstuevælen

Mens man venter på en ny lejer i Badstuevælen 2B, har Økonomiudvalget besluttet, at lokalerne i december må bruges til julehygge. Arkivfoto: TorbenStender.

Efter at Lille Væl lukkede, er Badstuevælen 2B blevet ledigt, og Økonomiudvalget har netop besluttet at udbyde butikslokalerne til en ny lejer fra den 1. januar 2025. Den vejledende årlige mindsteleje bliver på 84.167 kroner.

Mens man går og venter på en ny lejer og glæder sig til at byde et nyt, spændende butikstiltag velkommen i midtbyen, har Økonomiudvalget dog besluttet, at lokalerne i december må bruges til julehygge, så der ikke opstår et dødt hjørne midt i julemarkedet.

»Vi har bemyndiget administrationen til at indgå dialog med de frivillige i Jul i Dragør. Hvis de kan bruge butikslokalet til arrangementer, må de gerne, mens der er julemarked. Jeg ved, at der har været udtrykt ønske om det,« lyder det fra borgmester Kenneth Gøtterup (C).