Dragør skal have en ny politik for sundhed

En enig kommunalbestyrelse har besluttet, at Dragør Kommune skal have en ny sundhedspolitik. En politik, der skal være vores fælles vision og kurs for fremtidens sundhed.

Som formand for sundhedsområdet glæder det mig naturligvis meget, at det er en enig kommunalbestyrelse, der bakker op om processen.

Fakta er, at vi som lokalsamfund har sundhedsudfordringer i forhold til alkohol, overvægt og mental trivsel. Det viser de sundhedsfaglige data fra den kommunale sundhedsprofil. Så det er naturligt, at det er disse områder, der er omdrejningspunktet for den nye politik.

Sundhed er mere end klid og kildevand

Sundhed handler for mig om at skabe mere lighed i samfundet. Det handler om gode og sunde leveår samt livskvalitet for flest mulige mennesker.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at sundhedspolitikken skal have et vejledende fokus. På den måde vil man med en ny politik få et afsæt til at igangsætte initiativer, som skal forebygge de konsekvenser, der kan være af eksempelvis et overdrevent alkoholforbrug eller overvægt.

Samtidig har vi aldrig haft så mange børn og unge, der har det svært. Det må og skal en sundhedspolitik også adressere.

Sundhedspolitikken handler derfor også om at skabe nogle rammer for de sunde valg. Derigennem skaber vi forebyggelse og forhindrer sygdom. Forebyggelse er altid bedre end behandling.

Proces herfra

Tirsdag den 26. november er der inviteret til workshop om: »Hvad er sundhed for dig« – med deltagelse af politikere, borgere og øvrige interessenter. På baggrund af dette udarbejdes et forslag til sundhedspolitik, der forventeligt skal behandles politisk i april med endelig godkendelse på kommunalbestyrelsens møde i juni næste år.

Der er afsat midler til udarbejdelse af politikken samt til implementeringen efterfølgende.

Jeg ser frem til en rigtig god proces, hvor vi sammen skaber en politik, der kommer til at gøre en forskel, for det er der brug for.

Med venlig hilsen

Nicolaj Bertel Riber (A)

Viceborgmester

Formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget