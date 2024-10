Nederlag i sidste hjemmekamp i efteråret

Lørdag den 26. oktober var Dragør Boldklub (DB) på en svær opgave, da de tog imod et af københavnsseriens tophold, Skovshoved IF.

Efter kampen mod PI Fodbold tirsdag aften, som blev vundet efter en herrefight, var der et lille håb om DB-sejr. Desværre fortsatte den tendens, som man har oplevet hele efteråret med for mange udskiftninger på holdet. DB har ikke spillet med de samme 11 mand i to kampe i træk.

Målløs første halvleg

Som man har set det i tidligere hjemmekampe, fik modstanderen lov til at presse DB tilbage fra kampestart. Skovshoved IF lagde spillet højt op på DB’s banehalvdel, og de var dominerende den første halve time. Men de åbne chancer kom Skovshoved ikke frem til. I DB-forsvaret manglede de erfarne kræfter Nikolaj Strandby og Jacob Holmegaard. Peter Ursin var med sin erfaring styrmanden i forsvaret og spillede en god kamp med Tobias Oppermann, Julius Krüger og Mads Lund.

Efter 35 minutter blev Skovshoved IF reduceret til ti mand. En relativt ufarlig situation ved DB’s baglinje fik et pludseligt aggressivt udfald. Peter Ursin skulle spille bolden videre, men han blev tacklet unødigt hårdt af sin modstander. Dommeren trak det gule kort, men kunne også have valgt det røde kort. Handlingen var helt unødvendig et sted på banen, hvor der ikke var chance for mål. Kortet skabte stor verbal tumult mellem de to trænerbænke.

Kort tid efter at Skovshoved IF blev reduceret til ti mand, kom DB frem til deres første store målchance. Tobias Damkær afsluttede, men det endte med et hjørnespark, som DB ikke fik noget ud af.

I sidste minut af første halvleg var der igen optræk til et kort, men dommeren lod det blive i lommen denne gang. Bolden blev spillet ind i DB-feltet. DB’s målmand Mads Glæsner løb ud for at gribe bolden. I luften blev han angrebet af en modstander, og han faldt efterfølgende hårdt ned i græsset.

Første halvleg forblev målløs, men Skovshoved-holdet havde spilovertaget.

DB fighter tilbage

Til anden halvleg blev Pelle Søgaard skiftet ud. Ind kom Mathias Rahbek. Man vil muligvis få succes med at have de to spillere på banen samtidig. De løber begge godt og kan se mulighederne i angrebet.

Der gik ikke mere end et lille minut, før Rahbek kom frem til første afslutning på mål efter en aflevering af Tobias Damkær. Men selvom afslutningen havde fortjent en bedre skæbne, gik den ikke i nettet.

Skovshoved IF kom foran efter 53 minutter på en afslutning, der blev sparket op i det lange højre hjørne i målet fra venstresiden. Tobias Damkær mistede bolden midt på banen og gav Skovshoved mulighed for en kontrasituation. Bolden blev hurtigt spillet ud i venstre side. Et hurtigt træk ind i feltet og en skarp afslutning ændrede stillingen til 0–1.

DB kom hurtigt tilbage og fik udlignet til 1–1 efter 65 minutter. DB havde overtaget spillet. Skovshoved havde på trods af deres føringen store interne frustrationer over ikke at kunne presse DB bagud som i første halvleg. Det udlignende mål blev scoret af Victor Dyhl, som på trods af sin unge alder spillede sin kamp nummer 75 i den gule trøje. Målet blev sat i scene efter et frispark taget af Mathias Rahbek. Bolden blev lagt godt ind i feltet. Skovshoved-forsvaret forsøgt at heade den væk, men bolden endte hos Tobias Oppermann, som afsluttede på mål. Bolden ramte en modstander og havnede hos Victor Dyhl, som var klar. Dyhl fik den sidste fod på bolden, som røg i nettet til 1–1. Et pudsigt mål – men de tæller også.

Efter scoringen blev en slidt – men igen godt spillende – Julius Krüger skiftet ud. Ind kom Andreas Steffensen.

Albert Kindberg kom på banen med et kvarter tilbage af kampen. Kindberg spiller normalt i forsvaret, men i lørdagens kamp spillede han en lidt uvant rolle som angriber. Men forsøget med Kindberg som angriber blev spoleret af et gult kort til Peter Ursin i forbindelse med et tilbageløb med godt ti minutter tilbage af kampen. Ursin jagtede bolden, men fik ramt sin modstander, som udnyttede situationen til at trække et gult kort. En hård dom til måske banens bedste spiller, og DB måtte spille i undertal i sidste del af kampen.

Skovshoved forcerede mod DB-målet, og med godt fem minutter tilbage kom de frem til en mulig scoring. Men Mads Glæsner i DB-målet hev en af sine utrolige redninger ud af ærmet.

Minuttet efter fik Skovshoved IF alligevel scoret til 1–2 på en afslutning fra kanten af feltet. Målet blev en kold klud i fjæset på et godt kæmpende DB-hold, som ikke havde fortjent den skæbne.

Man sidder efterfølgende med troen på, at DB-holdet kunne have taget et point. Skovshoved var frustreret i anden halvleg, men som man ofte har set det tidligere, har tophold det held, som bundhold mangler.

Tilbage nederst

Med sejren over DB rykkede Skovshoved IF op på førstepladsen. DB måtte efter et par dage på 13.-pladsen tilbage nederst i københavnsserien, da PI Fodbold slog et andet bundhold, KFUM, 2–4.

FB delte point med Vigerslev BK. Kampen sluttede 1–1. Kastrup BK tabte hjemme 4–2 til Husum BK, mens B1960 hjemme blev slået 2–1 af NB Bornholm.

Fredag aften tabte Fremad Valby 1–4 til FA 2000 2.

Kommende kamp Københavnsserien: DB spiller lørdag den 2. november kl. 12.00 mod B1960 i Emdrupparken

Hold Kampe Målscore Point 1 Skovshoved IF 12 29–13 27 2 FB 12 40–10 27 3 FA2000 2 11 31–19 24 4 Husum BK 11 32–22 21 5 Frem 2 12 28–29 19 6 Union 12 20–21 19 7 NB Bornholm 11 24–27 17 8 Kastrup BK 12 16–25 16 9 Vigerslev BK 12 18–25 16 10 B1960 11 18–21 13 11 Fremad Valby 11 23–34 9 12 KFUM 12 13–21 9 13 PI Fodbold 11 21–33 8 14 Dragør BK 12 21–34 7

Stillingen i københavnsserien ved redaktionens deadline mandag.