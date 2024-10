Majestætens ånd lever videre

Helle Barth blev i begyndelsen af oktober kåret til fuglemajestæt. Foto: TorbenStender.

Helle Barth blev den 5. oktober kronet som årets fuglekonge i Dragør Borgerforening, og det blev en særlig begivenhed, da hun trådte ind i en tradition med en stærk familietilknytning.

Helles Barths far, Richard Barth, bar titlen fuglekonge i 2004, hendes mand, Carsten Aarosin, bar titlen i 2014, og nu, ti år senere, blev det så Helle Barths tur til at tage imod æren. Den symboltunge arv rejser spørgsmålet om, hvem der i 2034 vil bære titlen videre i familien.

På mandagsmødet den 21. oktober kunne borgerforeningens medlemmer så blive klogere på, hvem den nye fuglemajestæt er.

Helle Barth er en velkendt skikkelse i Dragør, særligt på grund af sit mangeårige engagement i lokalpolitik og sit virke i kommunalbestyrelsen. Hun har haft en kort periode som borgmester og sidder i dag som 2. viceborgmester og formand for Klima-, By- og Erhvervsudvalget.

Men bag den offentlige Helle Barth ligger en fascinerende personlig historie, præget af nysgerrighed og engagement i både kulturen og lokalsamfundet.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Helle Barth fortæller om sig selv på borgerforeningens mandagsmøde. Foto: TorbenStender.

Politisk og personligt engagement

Helle Barth voksede op i Dragør som datter af Marianne og Richard Barth, der i 28 år stod i spidsen for Dragør Borgerforening. Hjemmet var præget af fællesskab og sammenhold, og hendes far, Richard Barth, elskede at udtrykke sig kreativt – blandt andet gennem udklædninger. Dette skabte et miljø, hvor Helle Barths nysgerrighed fik lov at blomstre. Som hun selv siger, havde hun altid interesse for det, der lå »på den anden side«, og elskede som barn at kigge over havelågen og udforske verden.

Helle Barths nysgerrighed førte hende både vidt og bredt i sine interesser. En af hendes store passioner var arkæologi, og hun deltog i flere udgravninger, blandt andet ved en gravhøj ved Skelhøj ved Kongeåen. Her var der ikke kun spændende fund fra fortiden, men også naturens egne spor, såsom rævegange og reder fra digesvaler, som Helle Barth nævner med stor begejstring.

I det hele taget har hun altid været optaget af kultur og historie – og selv så forskellige interesser som opera og heavy metal har en plads i hendes liv.

Fra nysgerrighed til politik

Interessen for mennesker og samfund førte Helle Barth ind i politik. Første gang, hun stillede op til kommunalvalget, var i 2005, og efter et par valg blev hun i 2013 valgt ind i kommunalbestyrelsen. I en kort periode fra juni til december 2021 varetog hun posten som borgmester – en rolle, hun beskriver som »verdens bedste job«. Helle Barth fremhæver, at arbejdet som borgmester og politiker giver hende mulighed for at gøre en forskel i lokalsamfundet, hvilket har været en stor drivkraft for hende.

Udover sin politiske rolle er Helle Barth aktiv i en lang række lokale foreninger og sammenslutninger, herunder Dragør Bådelaug, Smag på Dragør og Dragør Rotary. Og som medlem af Dragør Borgerlig Skyttelag bærer hun med stolthed titlen »storkorsridder«.

Stort ansvar som fuglekonge

Som årets fuglekonge fortæller Helle Barth, at hun er ydmyg og beæret over at følge i de fodspor, der gennem årtier har styrket sammenholdet i Dragør Borgerforening. Hun fremhæver selv borgerforeningens stærke traditioner og vigtigheden af at bevare fællesskabet i lokalsamfundet.

»Dragør Borgerforening har en stærk tradition for at værne om fællesskab, fremme sociale relationer og støtte kulturen i Dragør. Det er både en glæde og et stort ansvar at træde ind i en rolle, som gennem årtier er blevet båret med stolthed og dedikation af dem, der kom før mig,« udtaler Helle Barth.