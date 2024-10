Bofællesskab for ældre kan blive virkeligt – men det kommer til at tage tid

Kamelia Hus er opført i den nye bydel ved det gamle Grønttorv i Valby. Privatfoto.

Siden 2019 har foreningen Dragør Seniorbo arbejdet på at få et seniorbofællesskab til Dragør. Et sådant bofællesskab skal ikke forveksles med ældreboliger eller beskyttede boliger – og heller ikke med kollektiver.

»Vi vil lave et bofællesskab for aktive, yngre ældre. Et sted, hvor man har sin egen bolig, men hvor der er fokus på fællesskabet,« forklarer Nina Nørgaard, der er formand for Dragør Seniorbo.

Onsdag den 23. oktober tog foreningens bestyrelse på inspirationstur til seniorbofællesskabet Kamelia Hus i Valby, og her havde de inviteret flere lokalpolitikere med.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Bofællesskabet i Valby er bygget op med svalegange. Privatfoto.

Ud over Dragør Seniorbos bestyrelse på fem personer deltog tre politikere fra kommunalbestyrelsen: Nicolaj Riber fra Socialdemokratiet, Peter Læssøe fra liste T og Helle Barth fra Venstre, der også er formand for Klima-, By- og Kulturudvalget.

»Der var god opbakning fra de politiske partier, og stemningen var rigtig god,« siger Nina Nørgaard.

Fællesskab på seks etager

Onsdag eftermiddag fik gæsterne en rundvisning og en præsentation af konceptet i bofællesskabet.

Kamelia Hus er et seniorbofællesskab for personer over 60 år uden hjemmeboende børn. Der er 49 små lejligheder, og på hver af de seks etager er der fællesområder som spisestue, værksted og tagterrasse. Det ligger i den nye bydel Grønttorvet ved København Syd station – tidligere Ny Ellebjerg.

»Det er et fuldstændig fantastisk hus. Vi var især begejstrede for fællesskaberne på hver etage. Der er kondirum, bibliotek og computerudstyr. På toppen er der en taghave, hvor der bliver dyrket forskellige ting, og hvor man også kan spise,« siger Nina Nørgaard.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Foreningen Seniorbo lod sig især inspirere af de mange fællesrum i Kamelia Huset. Privatfoto.

»Noget helt magen til kan ikke realiseres i Dragør, for her må vi ikke bygge så højt. Men vi kan godt lide konceptet med, at lejlighederne ikke er så store, og at man i stedet prioriterer fællesrummene,« uddyber hun.

Venstre bakker op

Udvalgsformand Helle Barth var også begejstret for at være på besøg i Valby. Venstre har bakket op om projektet med at etablere et seniorbofællesskab i Dragør i flere år – men som det ser ud nu, er der et godt stykke vej endnu, før det kan realiseres.

»Det er en fantastisk idé, så det er noget, vi fortsat gerne vil bakke op om. Men det er ikke noget, der står klar i morgen eller til næste år,« siger hun.

For at bygge et lignende bofællesskab i Dragør kræver det først og fremmest et politisk flertal. Herefter skal der findes en egnet byggegrund, og så kan man gå i gang med projektet derfra.

»Der er en hel del borgere, der synes, at det er en oplagt mulighed. Og der kommer flere og flere af den slags bofællesskaber rundt omkring i landet, så det er oplagt at stille spørgsmålet: Hvorfor ikke i Dragør?« siger Helle Barth.