Træet på Kai Lippmanns Allé er et imponerende syn. Foto: TorbenStender.

Efterår i Danmark er synonym med smukke, gyldne farver, og lige nu er farverne på deres højeste.

Dragør Nyts fotograf, Torben Stender, måtte stoppe op for at fotografere dette imponerende træ, da han fik øje på det på Kai Lippmanns Allé.

Det er svært at bedømme, hvor højt træet helt præcist er. Dog kan er det sikkert, at træet er et smukt syn – og især under en klar, blå efterårshimmel.