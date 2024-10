Nyt musikalsk projekt kom flyvende fra start

Musik- og kulturskoleleder Jacob Honoré ledte slagets gang sammen med pianist Emil Pedersen. Foto: TorbenStender.

Der var klang af efterår og fællesskab i luften, da Dragør Musik- og Kulturskole i torsdags skød det nye initiativ Den Syngende Kommune i gang på Wiedergården.

Klokken 16.00 slog pianist Emil Pedersen og skolens leder Jacob Honoré an til 45 minutters fællessang, hvor omkring 50 sangglade Dragør-borgere i alle aldre havde fundet vej, skriver Dragør Musik- og Kulturskole i en pressemeddelelse.

»Det er simpelthen fantastisk at se så mange forskellige mennesker samles om sangen. Det er dejligt at synge sammen, og det er endnu mere dejligt at synge sammen på tværs af alle aldersgrupper, som vi gjorde i dag,« lød det efterfølgende fra en meget tilfreds Jacob Honoré.

Visionen bag tonerne

Den Syngende Kommune er Dragør Musik- og Kulturskoles vision om at styrke sammenholdet i kommunen. Skolen ønsker at skabe rum, hvor generationer mødes og skaber fællesskab.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Både stemmer og kroppe blev varmet godt igennem i løbet af de 45 minutter, arrangementet varede. Foto: TorbenStender.

»Musik har en unik evne til at bygge bro mellem mennesker,« forklarer Jacob Honoré.

»Vores håb er, at disse arrangementer bliver en fast tradition, hvor alle føler sig velkomne, uanset om man kan ramme tonerne eller ej,« uddyber han.

Juletoner i vente

Dragør Musik- og Kulturskole vil gentage succesen allerede den 23. november klokken 15.30, hvor der skal synges julesange på torvet i forbindelse med juletræstændingen i Dragør.