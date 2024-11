Beghusmolen bliver renoveret

Det tager et par måneder at reparere molen. Foto: TorbenStender.

Byggehegn og gravemaskiner præger for tiden Beghusmolen ved den gamle havn i Dragør. Her er et renoveringsarbejde i gang, der efter planen bliver afsluttet i december.

Ifølge entreprenørselskabet bag renoveringen, C.G. Jensen, skal 80 meter spunsvæg forankres i baglandet med ankerspuns. Oven på spunsen skal der støbes en betonbjælke, og oven på den igen kommer en træhammer. Den nye kajvæg skal beklædes med friholdere i lærketræ.

Byggelederen på projektet glædede sig inden projektet til at komme i gang, skriver entreprenørvirksomheden i en pressemeddelelse.



»Det er et godt, mindre projekt, som vi cirka fem medarbejdere skal i gang med. Det er spændende – og for mig især, fordi jeg er opvokset i Dragør,« siger byggeleder Esben Bæk Norup.



Beghusmolen hedder egentlig Havnemolen, men har fået sit kaldenavn efter det lille beghus fra 1745, som ligger på kanten af molen. Beghuset blev brugt til kogning af tjære til behandling af de net og ruser, der tidligere var almindelige at bruge til fiskeri.