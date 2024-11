Dragør-sportsfolk blev hædret

Dragørs sportsudøvere vandt mange titler i 2023, og her er de samlet for at modtage kommunens mesterskabspriser. Forrest til venstre er det curlingspiller Denice Dupont, der vandt DM-guld, som smiler til kameraet. Foto: Thomas Mose.

»Vi stopper aldrig.« Sådan lød det fra de to kajakroere Anette Henckel og Michael Thers, der sammen blev verdensmestre i toerkajak i 2023 og var blandt de mange dygtige sportsfolk, som blev fejret på Dragør Rådhus mandag med en reception og overrækkelsen af en mesterskabspris.

Både Anette Hencke og Michael Thers bor i Dragør og ror i Dragør kajakklub, og begge har sejlet i godt 50 år.

»Man får tømt hjernen. Når du kommer ud på vandet, er man bare glad, nyder luften, saltvandet og hører bølgerne,« lød det fra Anette Henckel, der udover VM-guld i toerkajak også vandt sølv til VM i master maraton enerkajak sidste år.

Makkeren Michael Thers blev i øvrigt nordisk mester i enerkajak over maratondistancen.

»Jeg elsker, at det er en rigtig arbejdersport. Du kan komme langt for få penge. Du kan bare komme ned i klubben, og så kan du låne alt udstyr. Og man kan altid komme på vandet,« sagde han.

Selvom de to erfarne kajakroere har mange kajakkilometer på bagen, var de meget overraskede over at kunne sejle fra alle sammen til VM i toerkajak. Det var kun anden gang, de deltog sammen ved et VM. Men de har som sagt ingen planer om at stoppe og planlægger også at deltage til næste VM.

Anette Henckel og Michael Thersen er verdensmestre i toerkajak. Makkerparret modtog derfor mesterskabspris fra kommunen. Foto: Thomas Mose.

Dragør gør sig bemærket

Og Dragør har virkelig mange sportsudøvere, der gør sig bemærket både nationalt og internationalt, sagde borgmester Kenneth Gøtterup (C), der overrakte mesterskabspriserne iført den festlige borgmesterkæde og ikke lagde skjul på, at han var stolt.

»Vi har mange idrætsudøvere, der har flid, engagement og omhyggelighed, og som gennem hård træning har opnået det, de har stræbt efter, nemlig at vinde et særligt mesterskab. Et stort tillykke til jer. Som borgmester er både jeg og resten af kommunalbestyrelsen stolte over jeres indsats og for den måde, I repræsenterer jeres klubber på, men også Dragør Kommune,« sagde han i sin tale.

»Karate er en livsstil«

Mange træningstimer skal der virkelig til, hvis man vil vinde medaljer. Det ved Anne Sofie Gehl Winther om nogen. Hun vandt selv guld til DM i master i 2023, men lod til at være mere stolt af alle de dygtige karatebørn og unge, hun havde med sig fra Dragørs karateklub Itosu-Kai Karate. Hele 12 styk – udover hende selv – modtog mesterskabspriser for alt fra guldmedalje til DM for tiårige til bronze ved Nordiske Mesterskaber for junior.

Anne Sofie Gehl Winther er elitetræner i klubben, men derudover også karatelandstræner. Ja, og så har hun et fuldtidsjob som efterforsker ved Rigspolitiet og har også en datter på tre et halvt år, som i øvrigt også er begyndt til karate. Selv har hun dyrket karate, siden hun var 11 år.

»Karate er en livsstil for mig. Jeg havde selv en karatetræner i mange år – min karatefar – der betød utrolig meget for mit liv. Så jeg tror, at det er en af grundene til, at jeg brænder så meget for det og så gerne vil give noget videre. For det er mange timer, man lægger i det. Jeg kører 27 timer i døgnet for at kunne nå det hele. Men jeg gør det med hjertet,« sagde Anne Sofie Gehl Winther, da hun havde modtaget sin pris.

Anerkendelsen fra kommunen betød meget for hende – måske særligt fordi hun flyttede til Dragør for netop at være en del af karateklubben herude.

Anne Sofie Gehl Winther vandt selv guld ved DM master i karate i 2023, er landstræner og elitetræner i Itosu-Kai Karate Dragør. Foto: Thomas Mose.

»Det betyder vildt meget, fordi det er dejligt med anerkendelse. Særligt til en lille sportsgren som vores. Men vi har en utrolig veletableret klub, hvor der er mange, der lægger hjerte og mange timer i træningen. Og vi har så mange dygtige rollemodeller, der driver værket og får de unge til at stræbe. På et af mine elitehold har jeg hele otte landsholdsudøvere. Det er jo fantastisk,« lød det fra Anne Sofie Gehl Winther.

Vil bare gøre det bedste

Også 13-årige Bertram Valdemar Hansen var glad for sin mesterskabspris. Den fik han på baggrund af den guldmedalje, han sammen med Dragør-kammeraterne Oscar Mathias Greising-Adamsen og Frederik Winther Sørensen vandt ved DM i badminton for hold.

»Det er da fedt at få den her pris. Det var også fedt, at jeg vandt sammen med nogle andre, og at vi gjorde det som et hold,« forklarede han.

Han træner fire gange om ugen i Kastrup Magleby Badmintonklub, samtidig med at han passer sine timer på Nordstrandskolen. Og han har med DM-guldet fået blod på tanden til at fortsætte med badminton på eliteplan.

»Jeg vil bare gøre det bedste, jeg kan. Og så må vi se, hvad der sker,« sagde han.

Borgmesteren overrækker mesterskabspriser til Oscar Mathias Greising-Adamsen, Frederik Winther Sørensen og Bertram Valdemar Hansen, der sammen vandt DM i badminton for hold sidste år. Foto: Thomas Mose.