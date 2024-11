Borgermøde om statsskov i Dragør

Mandag den 4. november afholder Naturstyrelsen og Dragør Kommune et informationsmøde om etableringen af tre nye, små statsskove i Dragør Kommune.

Mødet finder sted i Hollænderhallen i mødelokale 3 og 4.

Formålet med mødet er at præsentere projektudkastet for skovrejsning på udvalgte arealer i kommunen. Deltagerne vil få mulighed for at stille spørgsmål samt komme med forslag og ønsker til projektet.

På dagsordenen er blandt andet en præsentation af projektet ved Naturstyrelsen, oplysninger om planmæssige bindinger ved Dragør Kommune og en diskussion om oprettelsen af et skovrejsningsråd.

Mødet åbnes af borgmester Kenneth Gøtterup, og der vil være oplæg ved både skovrider Kim Søderlund fra Naturstyrelsen og byplanlægger Cecil Lundme Olausson fra Dragør Kommune.

Derudover vil projektleder Mads Bisgaard fra Naturstyrelsen præsentere projektets detaljer.

Borgerne i Dragør opfordres til at deltage og få indblik i planerne samt bidrage med deres input. Tilmelding til mødet kan ske digitalt via kommunens hjemmeside.