Krav til virksomheder i Erhvervsområde Nord ligger nu fast

Oversigt over de fire grunde, der udgør det nye erhvervsområde. Illustration: Dragør Kommune.

Som kommune må man gerne stille krav til, i hvilken miljøklasse man ønsker virksomheder, når man udformer en lokalplan for et nyt erhvervsområde. Det har administrationen i Dragør Kommune redegjort for i et notat, og det fik et flertal i Økonomiudvalget til at beslutte, at man højst vil tillade virksomheder i miljøklasse 3 i Erhvervsområde Nord. Et forslag, der er stillet af Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Moderaterne.

Helt konkret betyder det, at kommunen nu sort på hvidt har fastlagt, at det er mindre håndværksvirksomheder og lettere produktion, man ønsker for området.

Som eksempler på virksomheder, som kan ligger der inden for den kategori, gives bageri, trykkeri, mindre autoværksteder, elinstallatører, glarmester, maskinværksted, snedker og tøjproduktion. Ydermere slås det fast, at »der ønskes kun virksomheder med et begrænset behov for tung trafik til og fra området«.

I indstillingen til beslutningen står der, at administrationen skal fortsætte dialogen med lufthavnen om mulige adgangsveje – eksempelvis via Ryvej. Når der derudfra kan fremlægges konkrete forslag, bliver sagen igen taget op politisk, så man kan få sat såkaldte »hjørneflag«, der danner grundlaget for en ny lokalplan.

Borgmester Kenneth Gøtterup (C) mener, at Økonomiudvalgets beslutning – som skal endeligt vedtages i kommunalbestyrelsen torsdag den 31. oktober – burde lukke diskussionen om Erhvervsområde Nord. I hvert fald den del, der handler om frygten for store haller eller fabrikker.

»Vi har nu tilkendegivet præcist, hvilken type erhverv vi ønsker. Hvis man bliver ved med at sige, at der kommer to store haller, så siger man det mod bedrevidende,« siger han.



Både liste T og Sydamagerlisten stemte imod forslaget om fastlæggelse af miljøklasser. En beslutning, der skal endeligt behandles i kommunalbestyrelsen den 31. oktober.

Sydamagerlisten fik lavet en protokoltilførelse til beslutningen i Økonomiudvalget: »Sydamagerlisten mener ikke, at arealet skal udlægges til erhvervs- og industriområde, men forblive uændret. Det vil ikke tilføre Dragørs borgere nogen merværdi. Tværtimod. Og samtidig strider det både imod vores erhvervsstrategi og vores planstrategi.«