Lidt op ad bakke for dosispakket medicin i Dragør

På seneste møde i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget (SSAU) fik vi en opdatering på, hvordan det går med at udbrede dosispakket medicin i Dragør Kommune.

Konklusion er, at det går fremad – men meget langsomt fremad. Fra Det Konservative Folkepartis side ser vi gerne, at denne udvikling får lidt mere fart på, da der er gevinster at hente – både for samfundet og for den enkelte.

Fordele ved dosispakket medicin

Dosispakket medicin er ikke kun for ældre og svage borgere med et stort medicinforbrug. Tager du den samme medicin fast, er du helt sikkert i målgruppen til dosispakket medicin.

Kort ridset op er det medicin, der er pakket i den rette dosis til den enkelte patient. Det giver øget sikkerhed og tryghed, hvis man tager mange slags medicin på forskellige tidspunkter – fordi det er korrekt pakket. Medicinsikkerheden er nemlig i top, når apotekets maskiner pakker medicin i dosisruller. Fejlmarginen er helt nede på to ud af en million dosisposer. Sammenlignes det med manuel dispensering, hvor en sundhedsfaglig person, patienten eller en pårørende dispenserer medicinen, så er fejlraten på 18.000 til 40.000 ud af en million.

Der er meget strenge krav til apotekernes sorteringsmaskiner, de digitale systemer bagved og i sidste ende også kontrollen. Det er med til at gøre det mere sikkert, end hvis et menneske skal sortere medicin manuelt. Tiden med at sidde og fylde doseringsæsker med forskelligt slags medicin, der nogle gange til stor forvirring ændrer navn, form, farve og producent, kan simpelthen sparres væk.

Kan frigive tid til kerneopgaver

Hvis man tager de kommunale briller på, så ville dosispakket medicin kunne frigive sygeplejerskers samt social- og sundhedshjælperes tid. Tid, som de kan bruge på borgere, der har mere komplekse sygdomsmønstre, hvor dosispakket medicin ofte ikke er en løsning.

En rapport fra Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner viser, at hvis flere borgere får dosispakket medicin, kan det potentielt frigive tid hos sygeplejersker og sosu-assistenter svarende til 600 årsværk – tid, som i stedet kan bruges på pleje og omsorg. Det er da en gevinst, som er værd at tænke over.

Vi konservative mener, at dosispakket medicin er et rigtig godt eksempel på, at vi netop kan frigive hænder ved at automatisere og digitalisere processer og administrationsopgaver, der i dag udføres af kommunens medarbejdere, så der kan blive bedre tid til kerneopgaven – at tage sig af borgeren. Derudover er det også en mere sikker metode for borgerne, da der sker langt færre fejl og i sidste ende også giver en større patientsikkerhed.

Slip for et stort medicinlager

Når apoteket pakker medicin, kommer det i dosisruller, der indeholder medicin til to uger ad gangen – man kan dog få helt op til fire uger ad gangen. Der er også en oversigt over den medicin, der er pakket i rullerne, og hvornår medicinen skal tages. Det betyder, at man slipper for at have et stort medicinlager stående derhjemme. Medicinen er pakket i små, hygiejniske poser, der er nemme at åbne og have med på farten.

Er dosispakket medicin noget for dig, så tal med din læge, apoteket eller plejepersonalet om muligheden for at få din medicin dosispakket. De almindelige tilskudsregler gælder også for medicin, der bliver dosispakket, så det er nødvendigvis ikke en dyrere løsning. Jo større udgifter du har til medicin, jo billigere bliver din egenbetaling.

Lægen eller apotekets behandlerfarmaceut kan vurdere, om du kan få tilskud til dosispakningen. Opfylder du betingelserne, og er minimum et af de lægemidler, der skal i din dosisrulle, også tilskudsberettiget, betyder det, at gebyret til apoteket for dosispakningen indgår på lige fod med anden tilskudsberettiget medicin i den beregning, der afgør din egenbetaling.

Gevinsterne

Vi mener, at dosispakket medicin er vejen frem, fordi det øger trygheden og overblikket for den enkelte borger. Det reducerer ydermere risikoen for fejlmedicinering, og dermed øger det patientsikkerheden, ligesom der er store samfundsmæssige gevinster at opnå i form af frigørelse af sundhedsfaglige ressourcer.

Med venlig hilsen

Trine Søe, Theis Guldbech og Jan Madsen

Medlemmer af kommunalbestyrelsen samt Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget for Det Konservative Folkeparti