Dragør-album nomineret til musikpris

Jesper Thorn er nomineret til årets jazzudgivelse. Pressefoto.

Det bliver med et lokalt islæt, når musikprisuddelingen Danish Music Awards Jazz bliver uddelt i Store Vega i København den 9. december.



Blandt de otte nominerede til årets jazzudgivelse er Jesper Thorn, som er vokset op i Dragør og sidste år udgav sit tredje album. Det er opkaldt efter fødebyen og dykker ned i Jesper Thorns komplekse forhold til sin hjemby og de personlige udfordringer, han har stået over for gennem sit liv.