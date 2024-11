Overvældende opbakning til fodboldhold for kvinder: »Fodbolden er ikke det vigtigste«

Maria Toft (tv.) og Tine-Marie Hviid Hansen er idékvinderne bag holdet. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.

Da Maria Toft og Tine-Marie Hviid Hansen fik ideen om at oprette et fodboldhold for voksne kvinder, tænkte de, at de nok godt kunne samle en håndfuld spillere.

Men opbakningen til deres initiativ viste sig at være markant større. Til første træning i foråret dukkede 22 kvinder op.

»Det var ret vildt. Vi har virkelig fundet et hul i markedet,« konstaterer Maria Toft.

Nu har de været i gang i omkring et halvt år, og holdet har 40 indskrevne medlemmer, alle kvinder i alderen 28–50 år. Nogle har spillet fodbold, siden de var små, mens andre aldrig har haft et par fodboldstøvler på. Men fælles for alle er, at de nyder det fællesskab, som holdsport giver.

»Vi startede med fire bolde. Men vi indså ret hurtigt, at det slet ikke var nok, så nu har vi fået et boldbur med udstyr til træningen,« siger Maria Toft.

Plads til alle

Kvinderne på holdet mødes til træning hver onsdag aften. Nogle spillere deltager i turneringer og spiller kampe, mens andre blot mødes og træner. Og hvis man misser en træning, gør det ikke noget.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Hele vinterhalvåret fortsætter holdet den udendørs træning. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.

»Det vigtigste er, at man har lyst til at være med. Mange af os har små børn og har også karrierer, vi skal passe, så vi ved godt, at det ikke altid kan gå op. Men det skal der også være plads til,« fortæller Tine-Marie Hviid Hansen.

De to initiativtagere lærte hinanden at kende i en børnehavebestyrelse. Efterfølgende blev de trænere for hver deres fodboldhold i Dragør, fordi deres børn startede til fodbold. Og på en træningslejr fik de ideen om at starte deres eget hold.

Både Maria Toft og Tine-Marie Hviid Hansen er driftige kvinder, og der gik ikke længe, før de havde oprettet et hold og planlagt den første træning. Og her fandt de ud af, at de supplerer hinanden godt på mange områder.

»Maria har spillet fodbold altid, så hun har styr på det tekniske. Jeg har aldrig spillet fodbold før, men jeg har læst idrætsvidenskab og dyrket meget andet sport, så jeg har også lidt at byde ind med. Og så elsker jeg foreningslivet,« siger Tine-Marie Hviid Hansen.

Prioriterer sig selv

Facebook-gruppen »Dragør Boldklub – DB DameBold« har i dag over 100 medlemmer, der enten spiller eller er interesseret i at spille med på holdet. Det lokale erhvervsliv har sponsoreret spillertøj, og i det hele taget har opbakningen været overvældende.

»Jeg tror, at mange kvinder har manglet det fællesskab, man får i holdsport. Rigtig mange af os bruger al vores tid på at være noget for andre, men her har vi muligheden for at prioritere at gøre noget for os selv,« siger Tine-Marie Hviid Hansen.

Derfor gør de meget ud af at holde fast i det sociale på holdet.

»Fodbolden er ikke det vigtigste. Det er bare det, vi laver, når vi er sammen. Vi arrangerer også fællesspisning en gang imellem, og vi er ved at planlægge en julefrokost,« fortæller Maria Toft.

I fremtiden drømmer de om at spille med i turneringer for hold, der ligner deres. For selvom de træner hver uge, er det ikke altid, de føler sig i form til at møde kvinder i starten af 20’erne.

»Vi spiller nogle krævende kampe indimellem. Så vores næste mål må være at starte en række for kvinder over 29 i hovedstadsområdet,« siger Tine-Marie Hviid Hansen med et grin.