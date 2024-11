Svømmere måtte pludselig ikke længere gå i sauna

Den nye svømmehal ved Hollænderhallen stod klar i 2019. Arkivfoto: Thomas Mose.

Det var nogle overraskede medlemmer af Dragør Svømmeklub, der i starten af oktober pludselig ikke kunne komme i en varm sauna efter deres svømmetræning. I svømmehallen havde man nemlig valgt at slukke for saunaerne i svømmeklubbens haltid.

»Bagefter fik jeg en mail om, at det var besluttet, at saunaerne kun kunne holdes åben i offentlig åbningstid for betalende gæster og desværre ikke kunne være et privilegie for foreninger,« siger Lennart Marmetschke, der er formand for Dragør Svømmeklub.

Det, der kom mest bag på klubformanden, var, at han ikke havde fået besked om beslutningen tidligere. I stedet måtte han – på bagkant – sende en e-mail ud til alle svømmeklubbens medlemmer, hvor han meddelte, at det altså var slut med at få varmen i saunaen efter svømning.

»Jeg ærger mig over, at de ikke havde kontaktes os, inden de bare slukkede for varmen. Så kunne vi have fundet en løsning sammen,« forklarer han.

En beklagelig fejl

I øjeblikket har Dragør Svømmehal ingen fast ledelse, og det har været vanskeligt at opklare, hvor beslutningen om at lukke for saunaerne i svømmeklubbens haltid er kommet fra. Og saunaerne er da også blevet tændt igen.

»Med hensyn til saunaen var det en beklagelig fejl, at den var slukket i små 14 dage for svømmeklubben. Det ser ud til, at der har været forskellig praksis over for foreninger, som benytter saunaerne, om, hvorvidt foreningen betaler el og varme, hvor svømmeklubben ikke hidtil har betalt,« skriver Toini Floris, der er kommunikationsansvarlig i Dragør Kommune, i en e-mail til Dragør Nyt.

Kommunen forventer, at der bliver bragt klarhed over situationen snart, og er gået i dialog med foreningerne. Idrætshallerne er dog, som mange andre, plaget af økonomiske udfordringer på grund af inflation og stigende energipriser. Og derfor skal foreninger sandsynligvis til at betale for at have saunaerne tændt i deres haltid fremover.

Det er Lennart Marmetschke helt indforstået med.

»Vi har en sund økonomi i svømmeklubben, og vi vil selvfølgelig gerne gå i dialog og betale lidt ekstra, hvis det er nødvendigt. Men vi lægger meget vægt på dialogen,« understreger han.