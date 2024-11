Dragør sagde nej til flere turister

Danmark skal tiltrække endnu flere turister, og turismesektoren skal omsætte for mere. Det er regeringens ambition med en ny turismestrategi, der præsenteres mandag.

Konkret skal omsætningen inden for turisme nå op på 200 milliarder kroner i 2030. Det fortæller ministeren Morten Dahlin (V).

– Det er en ret ambitiøs målsætning, men dansk turisme er i rivende udvikling, og vi tror sådan set på, at der er et endnu større potentiale i den danske turismesektor, siger han.

Turismen i Dragør?

For et par år siden havde lokale ildsjæle arbejdet for, at Dragør skulle optages i UNESCO’s Verdensarvsliste – og alt lå til højrebenet. Alt papirarbejdet var på plads. Byrådet skulle bare sende ansøgningen, så var vi optaget. Her satte Dansk Folkeparti i Dragør hælene i.

DF er ikke imod turisme overhovedet – men det skal ske i overkommelige mængder. Over sommeren får vi allerede i dag i Dragør mange turister, som er velkomne i vores perle af en by. Men byen er først og fremmest borgernes by.

At opleve busfuld efter busfuld af krydstogtsgæster gå igennem byen under opsyn af en medbragt guide – det giver hverken gæsterne en ordentlig oplevelse eller er særskilt gavnligt for borgerne.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer

Dansk Folkeparti i Dragør