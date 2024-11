Henrik fortæller om livet på bunden af Øresund

I over 30 år har Henrik Gram dokumenteret livet under havets overflade. Foto: Henrik Gram.

Kun ganske få danske farvande kan fortsat prale af rent vand. Et af de rene farvande er heldigvis Øresund, hvor trawlforbuddet siden 1930’erne sammen med spildevandsrensning og ganske få gødskede marker ud til sundet har sikret rent vand.

På bunden af Øresund er der et farverigt liv, som de færreste kender til. Farverne er nemlig ikke synlige, medmindre man tager lys med derned, og derfor er det en udstyrstung opgave at fotografere livet under overfladen.

Men netop dét har Henrik Gram gjort til sin hobby.

Henrik Gram fortæller torsdag den 7. november om sin helt særlige hobby, hvor han vil sætte fokus på denne skjulte del af vores nærmiljø, der kan være så umådelig smuk. Foredraget er arrangeret af Dragør Museumsforening, og det foregår i festsalen på Wiedergården klokken 19.

Henrik Gram vi vise livet under vandoverfladen i form af en fotofremvisning med billeder af de mange farverige fisk og dyr, der findes så tæt på os. Samtidig fortæller han om alt det, det kræver af dedikation, tid og udstyr for at bringe fotos med op til overfladen.

Der bliver også lidt tid til at snakke om udviklingen i klimaet i de mere end 30 år, Henrik Gram har dykket i Danmark og særligt i Øresund.

Alle er velkomne til at deltage i arrangementet.