Vejkryds bliver spærret – og 250S springer en stribe stop over

250S kører ad en ændret rute fra tirsdag til torsdag i næste uge. Foto: Tim Panduro.

Fra tirsdag den 5. november klokken 9 og to dage frem må bilister og buspassagerer finde en anden vej, hvis ruten normalt går gennem krydset Krudttårnsvej og Engvej. Krydset bliver spærret, fordi der skal etableres en hævet flade til gavn for trafiksikkerheden i krydset.



Dragør Kommune oplyser, at der vil blive sat skilte op med anvisning til alternative veje ved vejarbejdet, der forventes afsluttet torsdag klokken 18.



For buspendlere og andre passagerer på linje 250S betyder vejarbejdet store ændringer. Bussen betjener ikke stoppestederne Dragør Skole, Fasanvænget, Hollændervænget, Idrætsstien, Mågevænget, Store Magleby Strandvej, Søndre Røsevej og Vierdiget.

Linje 250S kører i stedet ad Hartkornsvej – Kirkevej, hvor der bliver sat midlertidige stoppesteder ved Hollændervænget og Mågevænget på Hartkornsvej.