9.-klasserne diskuterede sidste skoledag på årets demokratidag

De tre lokalpolitikere Kenneth Gøtterup, Henrik Kjærsvold-Niclasen og Peter Læssøe debaterede med 9.-klasserne. Foto: UngDragør.

Hvert år mødes alle 9.-klasser i Dragør Kommune på Store Magleby Skole til en dag i demokratiets tegn. Den kan handle om både lokale og nationale demokratiske emner. Når der er kommunalvalg, er der fokus på lokale partier og sager. Tidligere år har den handlet om ungeråd, om diger og om at skabe lokale arrangementer for de unge.

I år havde 9.-klasserne selv hovedrollerne i begge de to workshops, de skulle deltage i. Netop nu er man i gang med en ny børne- og ungepolitik, som gerne skal afspejle de temaer, de unge selv mener er relevante for dem. Derfor blev den ene halvdel af dagen brugt på at diskutere og prioritere seks forskellige temaer: fællesskab og inklusion, trivsel, sundhed, leg, læring og demokrati.

9.-klasserne skulle først tage stilling til i, hvor høj grad de oplever, at temaerne på nuværende tidspunkt fylder i kommunen, dernæst hvilke stikord der er vigtige for dem inden for hvert tema, og til sidst blev de bedt om at prioritere de seks temaer efter, hvad der er vigtigst for dem.

Det tema, der var vigtigst for størstedelen af eleverne, var trivsel, efterfulgt af fællesskab og sundhed. Da eleverne blev spurgt direkte, om leg var vigtigt, rakte næsten alle elever en grøn lap papir i vejret for at stemme ja. Alligevel lå leg og demokrati i bunden af prioriteringslisten. Læring indtog en fjerdeplads.

Særligt kommunens planer om en alkoholfri sidste skoledag fik debatten i kog. Foto: UngDragør.

Sidste skoledag uden alkohol

I anden halvdel af dagen skulle det handle om sidste skoledag. Den seneste tid har der været stort fokus på elevernes sidste skoledag i forbindelse med det politiske mål om at reducere de unges alkoholforbrug og tilbyde andre initiativer og fællesskaber for unge uden alkohol. I den forbindelse tilbyder Dragør Kommune at stå for en alkoholfri sidste skoledag.

Det er imidlertid ikke alle unge, der er lige begejstrede for det initiativ, og det kunne i høj grad mærkes på stemningen i gymnastiksalen, da eleverne fik lov at møde politikerne til en debat om emnet.

I en workshop havde eleverne forud for mødet med politikerne gennemført en rollespilsdebat, hvor de gennem forskellige roller – for og imod en alkoholfri sidste skoledag – skulle finde argumenter for begge sider af sagen og diskutere dem med hinanden. De elever, der stillede sig frem for politikerne sidst på dagen, udgjorde dog en fælles front og udtrykte stor utilfredshed med, at beslutningen var blevet taget hen over hovederne på dem, og at end ikke en demokratidag kunne ændre på beslutningen.

Det var borgmester Kenneth Gøtterup, formand for Børne- og Ungeudvalget, Henrik Kjærsvold-Niclasen, og Peter Læssøe, formand for UngDragør-bestyrelsen, der var til stede for at debattere med de unge.

De politikere slog i fællesskab fast, at de ikke ønsker at tage de unges traditioner fra dem, og at de ikke bestemmer, om der drikkes alkohol sidste skoledag. Det er noget, de unges forældre bestemmer.

Henrik Kjærsvold-Niclasen uddyber i et opslag på Facebook, at politikerne hverken kan forhindre de unge i at drikke til deres afslutningsfest, afskaffe den traditionsrige cykeltur eller lukke festen på Dragør Strandhotel. Han skriver, at de dog opfordrer forældrene til at følge anbefalingerne fra SSP og Sundhedsstyrelsen samt til at undgå beruselse, især når man bevæger sig rundt på cykel.

Kenneth Gøtterup oplever, at flere forældre har udtrykt ønske om et alkoholfrit alternativ sidste skoledag, og det vil politikerne gerne støtte op om, hvis forældre og elever ønsker det.

Selvom de mest vokale elever på demokratidagen ønskede frihed til selv at bestemme, hvorvidt de måtte indtage alkohol på dagen, så er det ikke alle eleverne i 9. klasse, der mener, at alkoholen er et vigtigt element sidste skoledag.

I en rundspørge, som UngDragør har sendt ud til alle 9.- og 10.-klasser i Dragør, er der 60 procent, der mener, at alkohol er vigtigt sidste skoledag. Det efterlader et ganske stort mindretal på 40 procent, som dog ikke gjorde sig bemærket på demokratidagen.

Uanset hvad det ender med på sidste skoledag, så havde Henrik Kjærsvold-Niclasen en indtrængende bøn til de unge: Værn om fællesskabet, respekter dem, der ikke drikker, og pas godt på hinanden.