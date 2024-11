Folk gik forgæves: Frederik Cilius fyldte kirke til bristepunktet

Salmebogen var skiftet ud med Højskolesangbogen i Dragør Kirke. Foto: TorbenStender.

I 2024 hører man ikke så ofte om kirker, der har været nødt til at sende folk hjem på grund af pladsmangel. Ikke desto mindre skete det onsdag aften, da Frederik Cilius gæstede Dragør Kirke.

Arrangementet, hvor Frederik Cilius fortolkede sange fra Højskolesangbogen, var så populært, at Dragør Kirke til sidst måtte lukke dørene, fordi kirken var fyldt. Det fik flere gæster til at gå hjem igen, mens andre måtte opleve Cilius på alternative måder.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Ikke én eneste kirkebænk stod tom. Foto: Torben Stender.

»Der var omkring 30 personer, der måtte sidde i Sognegården og høre det på højtaler. Vi kunne ikke proppe flere ind i kirken på grund af brandreglerne,« fortæller kirketjener Joon Adrian Petersen.

Humor og fællessang

Frederik Cilius er oprindeligt en konservatorieuddannet klarinettist, men har i mange år levet af at lave satire, spille skuespil og formidle musik.

Onsdag aften var temaet »Højskolesangbogen«, og her fortalte han på humoristisk vis og fortolkede udvalgte sange. Publikum grinede og sang med, og hos Dragør Kirke har de fået mange positive tilbagemeldinger.

»Flere har sagt, at ham må vi sørge for at få herud igen. Især, fordi der var nogen, der simpelthen gik forgæves,« understreger Joon Adrian Petersen.