Dragør Boldklub holder vinterferie på sidstepladsen

DB-keeperen Mads Glæsner i luften. Foto: Henrik Rosschou.

B1960 havde lånt KFUM’s kunstgræsbane til efterårets sidste kamp, da de ikke selv råder over en sådan bane.

Kampen var vigtig for Dragør Boldklub (DB), der med en sejr kunne lukke hullet op til de øvrige bundhold, men sådan gik det ikke. Igen spillede Dragør-holdet en kamp, hvor holdindsatsen ikke var optimal i alle 90 minutter.

Et godt kvarter

B1960 startede med at give bolden op. De satte sig straks på spillet og pressede DB helt tilbage og kom frem til tre hjørnespark inden for to minutter. DB havde mere end svært ved at få bolden væk fra egen forsvarszone. Afleveringerne blev til pareringer, og Mads Glæsner i DB-målet måtte yde sit bedste.

DB red stormen af de første ti minutter. De fik mere kontrol over spillet og kom op på B1960’s banehalvdel.

Tobias Damkær stod for DB’s første afslutning på mål efter et godt forarbejde af Victor Dyhl og Tobias Hjorth. Damkærs afslutning fra venstre side af feltet strøg lige akkurat over mål.

Herefter fik DB for alvor fat i spillet, og nu var det DB, som pressede B1960 bagud.

Efter 17 minutter modtog Mathias Rahbek bolden uden for 60’ernes straffesparksfelt. Han driblede sig igennem flere i forsvaret. Det endte med et udstrakt ben, som fællede Rahbek. Dommeren pegede på pletten og dømte straffespark til DB. Så hurtigt kan spillet ændre sig.

Mathias Rahbek bliver nedlagt i B1960-feltet. Straffe. Foto: Henrik Rosschou.

Tobias Damkær tog ansvaret og scorede til 0-1. Damkær sparkede til højre, og målmanden havde fat i bolden, men han kunne ikke holde den, så bolden hoppede i mål til stor jubel hos de medrejsende DB-fans, som igen var mødt talstærkt op.

Julius Krüger måtte ufrivilligt lade sig udskifte med næseblod efter at have pareret bolden med næsen. Andreas Steffensen afløste den uheldige Krüger. Det, der sikkert var tiltænkt som en begrænset periode på banen for Andreas Steffensen, blev til resten af kampen. Andreas Steffensen gjorde en fin figur i kampen. Krüger kom dog tilbage på banen som erstatning for Victor Dyhl.

DB kom foran 0-2 efter godt 25 minutter på en scoring af Mads Lund. Bolden blev spillet godt rundt med flere korte pasninger omkring B1960-feltet. Til sidst fik Mads Lund det rigtige træf på bolden, og han scorede sit første mål i efteråret.

B1960 fortsatte med deres presspil, og efter cirka en halv time var der igen fare på færre i DB-feltet. Bolden blev spillet op i højresiden, hvor Tobias Hjorth kom på mellemhånd. Han måtte slippe sin modstander, som sendte en flad aflevering på tværs ind foran mål. Tobias Oppermann snublede i forsøget på en parering, og bolden trillede videre til en fri modstander, som sparkede direkte på kassen. Peter Ursin forsøgte forgæves at redde bolden, som fik lov at passere mod mål. Mads Glæsner fik reddet bolden ud til hjørnespark, men han slog sig i sammenstødet med bolden.

DB vandt første halvleg på 30 gyldne minutter, men det er ikke nok til at vinde en fodboldkamp.

Fra start af anden halvleg skiftede DB Tobias Damkær ind til fordel for Pelle Søgaard, som havde været på banen i cirka ti minutter i første halvleg. De to havde byttet i første halvleg. Der blev også plads til en debutant. Thomas Riis erstattede Tobias Hjorth.

Thomas Riis spillede mod B1960 i sin første kamp for førsteholdet. Foto: Henrik Rosschou.

B1960 kæmper sig tilbage

Anden halvleg blev stort set afviklet på DB’s banehalvdel, og Dragør-holdet var ikke i nærheden af en farlig målchance.

Hjemmeholdet pressede DB tilbage. De fik reduceret, udlignet og bragt sig foran på tre scoringer. Det må ikke ske, når man er foran med to mål.

Dommeren måtte til lommen i anden halvleg. Han gav fire advarsler til DB og to til B1960.

Efter 53 minutter fik B1960 spillet sig ind i DB-feltet, og kom frem til en situation, som kunne ligne et straffespark. Dommeren nægtede trods store protester fra B1960.

Kun tre minutter senere kom reduceringen. B1960 pressede DB bagud, og de fik heldigt bolden i nettet til en scoring. 1-2!

Den altid hårdtarbejdende Tobias Riber fik kampens første gule kort efter et skub i ryggen på en modstander. Kort efter reducerede B1960 til 2-2.

Kun fem minutter efter scoringen var det Jonathans Bligaards tur til at se gult efter en unødvendig tackling midt på banen. Nu var DB to mand i undertal mod et aggressivt offensivt B1960-hold.

Efter knap 70 minutter af kampen fik B1960 tilkendt straffespark. Et skud mod mål ramte en DB- forsvarsspiller på armen. Fra sidelinjen så det ud til, at bolden ramte overarmen, som var langs kroppen – men straffesparket var dømt. B1960 bragte sig foran 3-2. Herfra var det for alvor op ad bakke for DB.

B1960 blev også ramt af et gult kort med knap et kvarter tilbage af kampen. Efter et frispark mod DB-debutanten Thomas Riis blev bolden sparket ud af banen. Samtidig kom Bligaard tilbage på banen – så nu var DB i overtal.

Overtalssituationen holdt dog kun i kort tid, inden DB igen måtte sende en spiller på bænken i ti minutter. Julius Krüger var søgt med frem på banen. Han kom frem til en afslutning, som han dog misbrugte. Godt det samme, for Krüger var offside. Dommeren gav et gult kort til Krüger, som han havde set sig sur på.

I kampens overtid var det Tobias Hjorths tur til at få gult kort. Hjorth, der nok er en af de mest eksemplariske spillere uden tilbøjeligheder til hårdt spil, måtte ud på bænken.

Kort efter afsluttede B1960 med et drøn bolden på DB-stolpen. Bolden gik ud til målspark.

På sidstepladsen

Efterårssæsonen har været præget af mange uheldige og ærgerlige nederlag – og ofte i slutminutterne af kampen. Det har sat sine spor på holdet, og det kan ses i stillingen i københavnsserien, hvor DB med syv point ligger i bunden. Der er fortsat kontakt til de øvrige hold i bunden af rækken. Der er kun to point op til Fremad Valby på 11.-pladsen over nedrykningsstregen. Dog har både PI Fodbold og Fremad Valby spillet en kamp mindre end DB.

Der er ikke mangel på talent i truppen – tværtimod. Holdet har masser af talent og er stadig et meget ungt hold. Der er håb for fremtiden, og når turneringen starter igen til foråret, retter det hele sig forhåbentligt.

Øvrige opgør

Fredag den 1. november løb PI Fodbold ind i en 1-8-øretæve, da de mødte FB, der ligger i den sjove del af københavnsserien.

Kastrup BK snuppede lørdag de tre point på udebane mod Union. Kampen sluttede 0-3. FA 2000 2 slog Frem 2 3-0.

Skovshoved IF holder fast i førstepladsen med en 2-0-sejr over KFUM, Vigerslev BK vandt 3-2 over Fremad Valby, mens Husum BK hjemme vandt 1-0 over NB Bornholm.

Næste weekend byder på tre kampe i københavnsserien. DB’s to konkurrenter i bundstriden – PI Fodbold og Fremad Valby – mødes i Valby Idrætspark fredag, mens Husum BK tager imod B1960. FA 2000 2 tager imod NB Bornholm i efterårets sidste opgør lørdag eftermiddag.

Midtbanekrigeren Jonathan Bligaard. Foto: Henrik Rosschou.

Hold Kampe Målscore Point 1 Skovshoved IF 13 31–13 30 2 FB 13 48–11 30 3 FA2000 2 12 34–19 27 4 Husum BK 12 33–22 24 5 Kastrup BK 13 19–25 19 6 Union 12 17–19 19 7 Vigerslev BK 13 21–27 19 8 NB Bornholm 12 24–28 17 9 Frem 2 12 23–29 16 10 B1960 12 21–23 16 11 Fremad Valby 12 25–37 9 12 KFUM 13 13–23 9 13 PI Fodbold 12 22–41 8 14 Dragør BK 13 23–37 7

Stillingen i københavnsserien ved redaktionens deadline mandag.