Muaahahalloween i Dragør

Mange af Dragørs borgere havde pyntet op til halloween efter alle kunstens regler. Nogle steder så dramatisk med lys- og lydeffekter, gravsten og ligposer, at det ikke kun var børn, der kunne blive skræmte.

Børnene traskede traditionen tro byen rundt med deres slikspande og var klar til at råbe »Slik eller ballade«, næsten inden døren blev åbnet. Den uskrevne regel er, at man kun banker på de steder, hvor der er pyntet op, og der er sat lys i græskar udenfor. Derfor kunne man mange steder i byen høre børneflokke hvine op med ordene »Her er der også lys« og se dem spæne afsted til den næste dør, hvor de var sikre på, at de var velkomne.



Selvom halloween er en amerikansk tradition, bygger den faktisk også på den danske tradition – nemlig allehelgensaften. Hvor halloween fejres den 31. oktober, ligger allehelgensaften dog godt nok aftenen før allehelgensdag, der i den danske folkekirke er den første søndag i november. Ifølge folketroen er allehelgensaften den aften, hvor hekse, spøgelser og mørkets magter slipper løs og håner alle de døde og helgener, der fejres på allehelgensdag.

Her er et udvalg af billeder fra den (u)hyggelige aften, som Dragør Nyts læsere har sendt ind – og som avisens fotograf har fanget rundt om i bybilledet.

To grusomme, rødøjede klovne – Victoria og Molly på 12 år. Foto: Marie Høyer Lundh.

Marco er blevet fanget af et skelet. Foto: Christian Thygesen.

Agnes i et hjemmelavet og temmelig uhyggeligt kostume. Foto: Kimmie Bourskær.

Syvårige spøgelses-Alexander er iskold, må tage sig et hvil og har sat sig på et lig på Mordstrands Allé. Foto: Ditte Maria Kristensen.

Rundt omkring i Dragør havde mange voksne gjort meget ud af at kunne skræmme byens børn (og voksne). Her er der dækket op til et temmelig uhyggeligt måltid. Foto: TorbenStender.

Halloween er for alle aldre, men det kan være godt at søge i sikkerhed, hvis omgivelserne bliver lidt for skræmmende – og man selv er mere nuttet end uhyggeligt udklædt. Foto: Torben Stender.

Hjæææææælp. Foto: Torben Stender.

Kreativiteten er stor blandt de mange Dragør-borgere, der har overgivet sig til den amerikanske tradition og går all in på Halloween. Foto: Torben Stender.

Halloween fejres den 31. oktober, men bygger egentlig på allehelgensaften, som er dagen før allehelgensdag – den første søndag i november. Foto: Torben Stender.