Ny mand for bordenden

»Det var stort at sidde for bordenden og en rigtig god og spændende oplevelse.«

Sådan lyder det fra Nicolaj Bertel Riber (A), der torsdag var mødeleder for et kommunalbestyrelsesmøde for første gang. Som 1. viceborgmester var han stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C), der for første gang i sin borgmestertid havde meldt afbud, fordi han følte, at han var nødt til at være til stede ved et debatmøde i Dansk Arkitekturcenter, hvor et arkitektforslag om at lade Amager oversvømme blev fremlagt.

Nicolaj Bertel Riber har som formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget været mødeleder mange gange før, men det var alligevel anderledes at styre 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer i stedet for syv udvalgsmedlemmer. Også fordi det hele blev livestreamet, og han også som noget nyt skulle styre teknikken med at tildele medlemmerne taletid ved mikrofonerne, hvilket han havde lavet en generalprøve på sammen med forvaltningen. Så han synes, kommunalbestyrelsesmødet gik godt.

»Vi kender alle hinanden rigtig godt. Vi er jo kollegaer. Og jeg synes, at folk var søde ved vikaren. Så det var en rigtig god oplevelse og noget, man da godt kunne fristes til at prøve igen på fast basis,« fortæller Nicolaj Bertel Riber med et grin.

Dagsordenen var ret kort, men der var alligevel stor politisk debat om blandt andet havmiljøet i Køge Bugt og Erhvervsområde Nord.

»Men det er jo godt med debat, for det er det, vi er der for. Mange ting er kendt på forhånd, fordi vi har drøftet dem på udvalgsmøder. Men det er for mig alligevel altid en demokratiets minifestdag, når vi sidder der i kommunalbestyrelsen en gang om måneden, og holdningerne får frit løb,« lyder det fra Nicolaj Bertel Riber.

Nicolaj Bertel Riber som stedfortræder for borgmesteren. Privatfoto.