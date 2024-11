Tempel fejrede kongelig gave med fornemt besøg

Der blev blandt andet fejret med dans under ceremonien. Privatfoto.

Lørdag var en festdag i det thai-buddhistiske tempel Watpa, der holder til i en gammel gård på Rytterager i Store Magleby.

Templet, der med sine mangefarvede dekorationer er en let genkendelig bygning i gadebilledet, havde nemlig fornemt besøg af den thailandske ambassadør i Danmark, Sirilak Niyom. Det skete for at markere indvielsen af en kjortel, der er skænket i gave fra Thailands Kong Vajiralongkorn, Rama X, til templet. Kongen har skænket en traditionel kjortel til templet, der også fungerer som kloster for flere buddhistiske munke.

Den thailandske ambassadør i Danmark, Sirilak Niyom, var med ved ceremonien. Hun ses her i hvidt i midten af bagerste række. Privatfoto.

Gaven fra kongen er en del af en buddhistisk tradition, som specielt fejres i Thailand, Myanmar, Laos og Sri Lanka. Den finder typisk sted i slutningen af oktober eller november og fejres med en ceremoni kaldet kathin. I den mest enkle form er det lægfolk, der donerer tøj, mad og andet til munkene i de buddhistiske templer, men med en kongelig gave er der lagt op til en større fejring.

Mange herboende personer fra Thailand var mødt op. Privatfoto.

Kathin-ceremonien blev fulgt af en fejring, hvor langt over hundrede medlemmer af menigheden deltog.

»Det er en tradition, at kongen giver en ny kjortel til templer uden for Thailand,« siger Phra Somsak, der er jao khun – en højtstående munk – i Watpa.

»Kjortlen vil blive givet til en munk, der er kvalificeret til at bære den. Det er en, der har særlig høj viden om religionen,« siger han.

Privatfoto.

Privatfoto.

Privatfoto.